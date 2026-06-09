Ante la ausencia de la Selección Peruana en el Mundial 2026, la manera de vivir el fútbol está cambiando: ahora el hincha peruano no solo sigue los partidos desde la emoción o las cábalas tradicionales, sino que utiliza herramientas digitales, estadísticas y plataformas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) para analizar partidos en tiempo real.

El contenido basado en datos recopilados entre la audiencia realizada por Betsson revela que el 77% de los hinchas encuestados utiliza herramientas de IA para consultar información y estadísticas futbolísticas. La cifra refleja cómo la tecnología dejó de ser un recurso lejano o especializado para convertirse en parte de la experiencia deportiva.

El estudio es especialmente fuerte entre los menores de 35 años: en el segmento de 25 a 34 años más del 80% utiliza herramientas de IA para informarse sobre fútbol, así como consumir el Mundial desde múltiples pantallas y plataformas digitales.

El dato pesa más que la intuición

El nuevo hincha peruano analiza antes de pronosticar. Al evaluar el fútbol, el 43% valora principalmente la calidad de los jugadores y el 35% el rendimiento reciente y las estadísticas. Y cuando cambia de opinión sobre un pronóstico, lo hace por el rendimiento previo del equipo (45%) o por una lesión o expulsión (25%); la intuición influye apenas en un 2%.

Los datos evidencian un importante cambio generacional en las estrellas que concentran la atención del público. Los hinchas peruanos siguen admirando a las leyendas históricas, pero al mismo tiempo muestran entusiasmo por las nuevas figuras. Los jugadores con mayores expectativas de protagonismo para el Mundial 2026 son:

Lamine Yamal lidera las preferencias con el 30.8%.

Lionel Messi ocupa el segundo lugar con 24.7%.

Kylian Mbappé alcanza el 18.4% de las preferencias.

Cristiano Ronaldo mantiene un 14.7% de preferencia entre los aficionados peruanos.

Además, el estudio revela que el 39.8% de los hinchas considera que Messi y Cristiano Ronaldo disputarán su último Mundial, convirtiendo el torneo en un evento cargado de nostalgia y simbolismo para una generación que creció con ambas figuras.

Cómo el hincha peruano vive y disfruta el Mundial

El estudio confirma que el fútbol se consume cada vez más como entretenimiento emocional y digital. Ante la ausencia de Perú, los hinchas se conectan con selecciones internacionales basándose principalmente en el talento, el espectáculo y las grandes figuras del fútbol mundial. Los principales factores que influyen en el disfrute del Mundial 2026:

El 36% de los aficionados disfruta principalmente de los partidos intensos y peleados.

El 30.7% prioriza los grandes goles y las jugadas ofensivas.

El 18.7% valora las jugadas colectivas y el juego en equipo.

Solo el 4.5% se siente atraído por equipos altamente tácticos u ordenados.

Las jugadas defensivas y atajadas apenas representan el 1.1% de las preferencias.

La participación activa en pronósticos es otro rasgo definitorio del nuevo hincha peruano. El 31.2% afirma que pronosticará en todos o casi todos los partidos, y el 37.4% lo hará varias veces por semana, reflejando un nivel de implicación que va mucho más allá del seguimiento pasivo del torneo.

La ausencia de Perú en el Mundial 2026 no debilitó la pasión futbolística nacional. Por el contrario, impulsó una manera distinta de vivir el torneo: más global, tecnológico e interactivo. Hoy, el hincha peruano sigue el fútbol, pero también lo analiza, comenta y comparte en tiempo real, demostrando cómo la tecnología y el deporte avanzan cada vez más de la mano.

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