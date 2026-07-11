La experiencia de seguir el fútbol está cambiando. El Mundial 2026 será el torneo más digital de la historia para los hinchas peruanos, quienes hoy combinan televisión, redes sociales, videos cortos, streamers y contenido en tiempo real para vivir cada partido.

Así lo revela una encuesta realizada por Inkabet, que identifica el surgimiento de un nuevo perfil de aficionado: el hincha mixto, un consumidor que combina medios tradicionales y plataformas digitales para ver el fútbol.

Los resultados muestran que el 47,1% de los peruanos se considera un hincha mixto, superando a quienes se identifican como aficionados tradicionales (36,8%) y a los usuarios completamente digitales (16,1%).

La tendencia es aún más marcada entre las nuevas generaciones. Entre los hinchas de 25 a 34 años, el 68% de este grupo se considera mixto o digital, confirmando que el consumo deportivo evoluciona hacia experiencias cada vez más conectadas y multiplataforma.

La televisión sigue liderando, pero el celular es protagonista

Aunque la televisión continúa siendo la principal pantalla para seguir el Mundial, el comportamiento de los hinchas demuestra que la experiencia futbolística ya no ocurre en un único dispositivo.

La encuesta revela que:

● El 62,1% utiliza la televisión como pantalla principal para ver los partidos.

● El 29,8% prefiere seguirlos desde el smartphone.

● El 84% utiliza el celular mientras ve fútbol en vivo.

Durante los encuentros, los aficionados no solo miran el partido, también interactúan con contenido complementario:

● El 53,4% consulta estadísticas en tiempo real.

● El 52,9% revisa redes sociales.

● El 44,8% conversa con amigos o grupos de chat.

● El 36,9% consulta pronósticos deportivos.

La llamada “segunda pantalla” ya forma parte natural de la experiencia mundialista en Perú.

Los videos cortos y las redes sociales dominan la conversación

La investigación también muestra un cambio importante en la forma de consumir contenido deportivo.

Los videos cortos lideran las preferencias de los aficionados:

● El 46,9% consume principalmente videos en TikTok, Reels o Shorts.

● El 24,2% prefiere transmisiones en vivo o streaming.

● El 15% consume programas deportivos subidos a internet.

La tendencia es especialmente fuerte entre los jóvenes. El 63% de los aficionados entre 18 y 24 años elige videos cortos como formato principal para seguir contenido relacionado con el fútbol.

Respecto a las plataformas digitales, YouTube lidera las preferencias con el 42,8%, seguido por TikTok con el 37,1%.

Además, cuando ocurre una jugada importante:

● El 46% busca primero repeticiones o reacciones en redes sociales.

● El 20,4% recurre a YouTube.

● El 16,5% vuelve a la televisión.

Los datos muestran que la conversación futbolística ya no termina con el pitazo final, continúa permanentemente en el entorno digital.

Los streamers ganan protagonismo entre los aficionados

Otro de los hallazgos del estudio es el creciente peso de los creadores digitales dentro del ecosistema futbolístico.

La encuesta muestra que:

● El 37,3% consume frecuentemente contenido de streamers o creadores especializados en fútbol.

● El 48,6% lo hace ocasionalmente.

● Solo el 2,4% asegura no consumir nunca este tipo de contenido.

Entre los atributos más valorados destacan la autenticidad de sus opiniones (29,7%) y la interacción en vivo (22%).

Este fenómeno ayuda a explicar por qué las nuevas propuestas de contenido para el Mundial 2026 apuestan cada vez más por formatos ágiles, transmisiones en vivo y experiencias digitales capaces de acompañar al aficionado durante toda la jornada futbolística.

En esa línea, Inkabet desarrollará una cobertura especial del Mundial 2026 con contenidos protagonizados por sus embajadores Checho Ibarra y Cuto Guadalupe, además de reportes exclusivos desde las sedes mundialistas junto a Fernanda Huapaya y espacios de interacción en vivo pensados para una audiencia que consume fútbol más allá de los 90 minutos de juego.

Un nuevo Mundial para un nuevo hincha

La investigación muestra que el 53,7% de los aficionados considera que vive el Mundial de una forma más digital que en ediciones anteriores, mientras que el 49,4% afirma consumir mucho más contenido digital que durante el último torneo.

La pasión por el fútbol sigue siendo la misma pero lo que cambió fue la forma de vivirla. Hoy el hincha peruano no solo ve los partidos, también los comenta, los comparte, los analiza y los consume en tiempo real desde múltiples plataformas, consolidando una nueva forma de experimentar el evento deportivo más importante del mundo.

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