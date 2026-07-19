Ferran Torres, embajador oficial de Under Armour, se convirtió en la gran figura de la final de fútbol más importante del año, al anotar el gol que le dio el título a la selección española en tiempo extra. El delantero disputó todo el partido con las UA Shadow Elite 4, el modelo insignia de la marca diseñado para máxima velocidad y agilidad en el campo.

El gol llegó en el momento de mayor desgaste físico del partido, precisamente el escenario para el que Under Armour diseñó su calzado más ligero y reactivo hasta la fecha: un contexto que refuerza la conexión entre el rendimiento del atleta y la tecnología que lo respalda.

Ferran Torres, el problema que Under Armour eligió

Under Armour construyó su relación con Ferran Torres alrededor del concepto “Be the Problem” (sé el problema): la idea de un futbolista que nunca se detiene y que sabe generar caos entre los defensas rivales, jugando con ritmo energético y una mentalidad inquebrantable. La marca destaca que el delantero ha forjado su legado marcando goles en los momentos de mayor presión: finales, derbis y disputas por títulos, justo lo que volvió a demostrar el día de hoy.

Su apodo, “El Tiburón”, es un homenaje a su ambición, su competitividad y su capacidad de resistencia: los reveses no son motivo para rendirse, sino combustible para seguir compitiendo.

Ua Shadow Elite 4: la bota detrás del gol

Las UA Shadow Elite 4 son el resultado de años de desarrollo enfocados en un solo objetivo: ayudar al jugador a cambiar de dirección en fracciones de segundo. Entre sus características técnicas más destacadas:

● Peso pluma: apenas 213 gramos, entre las botas de fútbol más ligeras del mercado.

● Suela de fibra de carbono con tacos cónicos colocados tácticamente, pensada para acelerar, frenar y cambiar de dirección con precisión.

● Empeine UA IntelliKnit, un tejido minimalista tipo “segunda piel” que ofrece ajuste ergonómico sin sacrificar sujeción.

● Microtextura háptica 3D en la zona de contacto con el balón, que mejora el golpeo tanto en seco como en mojado.

● Refuerzo 3D en el talón, que reduce el deslizamiento interno del pie durante esprints y giros bruscos.

Este conjunto de innovaciones busca traducirse en una ventaja real dentro del campo: aceleración explosiva, estabilidad en el golpeo y control del balón bajo presión, exactamente lo que Torres necesitó en los minutos finales del partido más importante del año.