El ‘Tiburón’ vuelve a morder: Ferran Torres decide la final de fútbol más importante del año calzando Under Armour. (Foto: AFP)
El ‘Tiburón’ vuelve a morder: Ferran Torres decide la final de fútbol más importante del año calzando Under Armour. (Foto: AFP)

, embajador oficial de , se convirtió en la gran figura de la final de fútbol más importante del año, al anotar el gol que le dio el título a la selección española en tiempo extra. El delantero disputó todo el partido con las UA Shadow Elite 4, el modelo insignia de la marca diseñado para máxima velocidad y agilidad en el campo.

El gol llegó en el momento de mayor desgaste físico del partido, precisamente el escenario para el que Under Armour diseñó su calzado más ligero y reactivo hasta la fecha: un contexto que refuerza la conexión entre el rendimiento del atleta y la tecnología que lo respalda.

Ferran Torres, el problema que Under Armour eligió

Under Armour construyó su relación con Ferran Torres alrededor del concepto “Be the Problem” (sé el problema): la idea de un futbolista que nunca se detiene y que sabe generar caos entre los defensas rivales, jugando con ritmo energético y una mentalidad inquebrantable. La marca destaca que el delantero ha forjado su legado marcando goles en los momentos de mayor presión: finales, derbis y disputas por títulos, justo lo que volvió a demostrar el día de hoy.

Su apodo, “El Tiburón”, es un homenaje a su ambición, su competitividad y su capacidad de resistencia: los reveses no son motivo para rendirse, sino combustible para seguir compitiendo.

Ua Shadow Elite 4: la bota detrás del gol

Las UA Shadow Elite 4 son el resultado de años de desarrollo enfocados en un solo objetivo: ayudar al jugador a cambiar de dirección en fracciones de segundo. Entre sus características técnicas más destacadas:

● Peso pluma: apenas 213 gramos, entre las botas de fútbol más ligeras del mercado.

● Suela de fibra de carbono con tacos cónicos colocados tácticamente, pensada para acelerar, frenar y cambiar de dirección con precisión.

● Empeine UA IntelliKnit, un tejido minimalista tipo “segunda piel” que ofrece ajuste ergonómico sin sacrificar sujeción.

● Microtextura háptica 3D en la zona de contacto con el balón, que mejora el golpeo tanto en seco como en mojado.

● Refuerzo 3D en el talón, que reduce el deslizamiento interno del pie durante esprints y giros bruscos.

Este conjunto de innovaciones busca traducirse en una ventaja real dentro del campo: aceleración explosiva, estabilidad en el golpeo y control del balón bajo presión, exactamente lo que Torres necesitó en los minutos finales del partido más importante del año.

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