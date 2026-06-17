El Colombia vs. Uzbekistán es uno de los partidos imperdibles de este miércoles 17 de junio. El encuentro, que corresponde a la Fecha 1 del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que se disputará en el Estadio Ciudad de México, empezará a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT y 7:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.
¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO el Colombia vs. Uzbekistán?
El Colombia vs. Uzbekistán por la Copa Mundial de la FIFA 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Colombia vs. Uzbekistán en otros países del mundo?
Este miércoles 17 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia vs. Uzbekistán por la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, ditu, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes