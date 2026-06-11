En Ecuador, los partidos del Mundial 2026 se verán principalmente por Teleamazonas en señal abierta y por DirecTV (DSports/DGO) y ESPN/Disney+ en TV de pago y streaming , con coberturas diferentes según el paquete contratado. Teleamazonas será el único canal de TV abierta con derechos y transmitirá todos los partidos de La Tri y una selección de duelos clave del torneo. A continuación, te comparto la lista de todos los canales por señal abierta, cable y aplicaciones móviles para ver los partidos en vivo y en directo desde el jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.

Fixture de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 (Foto: AFP)

¿Qué canales televisan el Mundial 2026 EN VIVO en Ecuador?

En señal abierta, el socio oficial es Teleamazonas, que confirmó la transmisión de 40 partidos en vivo, incluidos todos los encuentros de la selección ecuatoriana desde la fase de grupos, además del partido inaugural, semifinales y la final. De esta manera, cualquier hogar con antena de TV digital terrestre podrá acceder gratuitamente a una parte relevante del calendario mundialista.

En TV de pago, DirecTV tiene los derechos completos del Mundial 2026 para Ecuador y emitirá los 104 partidos en directo a través de sus señales deportivas DSports. Los suscriptores podrán seguir todos los encuentros en alta definición, con programación especial y análisis 24/7 alrededor de cada jornada

Además, ESPN también transmitirá una selección de 30 partidos en vivo, incluidos varios juegos de La Tri, disponibles tanto en TV por cable tradicional como dentro de la plataforma Disney+ en el país. Esta opción es atractiva para usuarios que ya cuentan con paquetes de TV por cable o suscripción a Disney+ y buscan complementar la señal abierta.

Tipo de señal Canal / Plataforma Contenido principal del Mundial 2026 en Ecuador Señal abierta (TDT) Teleamazonas 40 partidos en vivo, incluidos todos los de La Tri, partido inaugural, semifinales y final. TV de pago (satélite) DirecTV – DSports 104 partidos en vivo en HD, cobertura completa del torneo y programación especial 24/7. TV de pago (cable) ESPN (operadoras locales) 30 partidos en vivo, con varios juegos de La Tri y otros duelos destacados. Streaming abierto Web Teleamazonas (EN VIVO) Misma señal abierta: 40 partidos en vivo, accesibles tras registro en la plataforma digital del canal. Streaming de pago DGO (DirecTV Go) 104 partidos en vivo para suscriptores DirecTV, disponible en móvil, tablet, PC y smart TV. Streaming de pago Disney+ 30 partidos en vivo a través de la señal de ESPN, dentro de la app en Ecuador. Streaming operador Claro Video (Ecuador) Partidos emitidos por Teleamazonas, sin consumo de datos para clientes prepago y pospago que usen la app oficial.

¿Dónde ver el Mundial 2026 EN VIVO ONLINE desde Ecuador?

Teleamazonas ofrecerá también la transmisión vía streaming a través de su plataforma digital oficial, accesible desde la sección EN VIVO de su página web. Para mirar los partidos online, los usuarios solo deberán registrarse con sus datos y podrán seguir la cobertura especial del Mundial en computadoras, tablets o smartphones.

DirecTV complementa su oferta de TV de pago con su app DGO, que permite ver los partidos en directo en dispositivos móviles, smart TV y otros equipos conectados, manteniendo la cobertura total de los 104 juegos. Así, los suscriptores pueden desplazarse sin perderse ningún encuentro, siempre que cuenten con conexión a Internet estable.

Por su parte, Disney+ integrará la señal de ESPN para estos 30 partidos, lo que asegura acceso en streaming legal y de alta calidad para quienes ya usan esta plataforma de entretenimiento. Adicionalmente, en Ecuador Claro Video replicará los partidos que transmite Teleamazonas, permitiendo a clientes prepago y pospago ver los encuentros sin consumir datos móviles, siempre que accedan desde la app oficial