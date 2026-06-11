En Estados Unidos, los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 se verán principalmente por FOX Sports (inglés) y Telemundo/NBCUniversal (español), con señal abierta, cable y varias opciones de streaming legal para todo el país. En inglés, podrás seguir la cobertura por la señal de FOX y FS1, que poseen los derechos oficiales para TV abierta y cable en Estados Unidos. En español, podrás seguirlo a través de Telemundo y Universo, a través de Telemundo Deportes (NBCUniversal), tendrán todos los encuentros para la audiencia hispana en TV abierta y de pago.
Dónde ver por TV abierta y cable en Estados Unidos los partidos del Mundial 2026
FOX transmitirá partidos seleccionados del Mundial 2026 en señal abierta, accesible con antena en la mayoría de mercados del país. Por su parte, Telemundo (canal hispano de señal abierta con presencia nacional) pasará gran parte de la Copa Mundial 2026 con comentarios en español.
|Idioma
|Tipo de señal
|Marca / Canal principal
|Detalle de acceso en EE. UU.
|Inglés
|TV abierta
|FOX
|Señal abierta en la mayoría de mercados; partidos seleccionados del Mundial 2026.
|Inglés
|Cable / satélite
|FOX Sports 1 (FS1)
|Canal de cable básico con múltiples partidos en vivo.
|Inglés
|Streaming
|Tubi
|Plataforma de streaming de FOX, con partidos y contenido en inglés.
|Inglés
|Streaming TV
|YouTube TV
|Incluye FOX y FS1 en la mayoría de mercados; partidos en vivo vía internet.
|Inglés
|Streaming TV
|Hulu + Live TV
|Ofrece FOX/FS1 dentro de sus paquetes de TV en vivo.
|Inglés
|Streaming TV
|Fubo
|Servicio orientado a deportes que integra FOX y FS1.
|Inglés
|Streaming TV
|DirecTV Stream
|Paquetes con canales FOX y FS1 para ver todos los partidos en vivo.
|Español
|TV abierta
|Telemundo
|Cadena hispana nacional en señal abierta; partidos del Mundial 2026 en español.
|Español
|Cable / satélite
|Universo
|Canal de cable de NBCUniversal que complementa a Telemundo.
|Español
|Streaming
|Peacock
|Transmisión completa del Mundial 2026 en español vía suscripción.
|Español
|Streaming TV
|YouTube TV
|Incluye Telemundo y Universo en la mayoría de mercados; señal en vivo online.
|Español
|Streaming TV
|Hulu + Live TV
|Paquetes con Telemundo en mercados seleccionados.
|Español
|Streaming TV
|Fubo
|Paquetes con canales hispanos como Telemundo y Universo.
|Español
|Streaming TV
|DirecTV Stream
|Incluye Telemundo y Universo según la zona del país.
TV de cable y satélite
- FS1 (FOX Sports 1): Canal de cable básico donde se emitirá una buena parte de la fase de grupos y partidos adicionales en inglés.
- Universo: Canal de cable de NBCUniversal que complementará la cobertura de Telemundo en español.
- Otros sistemas (Xfinity, Spectrum, Dish, DirecTV, etc.) suelen incluir FOX, FS1, Telemundo y Universo en sus paquetes estándar, por lo que cualquier suscriptor podrá acceder a todos los partidos en al menos un idioma.
Plataformas de streaming legales en EE. UU.
- Peacock (NBCUniversal): Tendrá todos los partidos del Mundial 2026 en streaming en español, con acceso bajo suscripción y cobertura completa en vivo.
- Tubi: Servicio de streaming de FOX que ofrecerá contenido y partidos seleccionados en inglés, según la distribución oficial de derechos.
- YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, DirecTV Stream: Estos servicios OTT integran canales lineales como FOX, FS1, Telemundo y Universo en sus paquetes, por lo que permiten ver la Copa Mundial 2026 en vivo por internet en inglés y español.