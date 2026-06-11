En Panamá, los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se verán en señal abierta principalmente por TVN, TVMax y RPC, mientras que Tigo Sports tendrá los 104 encuentros completos por TV paga y streaming . Además, las plataformas Medcom GO y TVN Pass ofrecerán transmisiones online de partidos seleccionados para quienes prefieran ver el torneo desde el celular, computadora o Smart TV. A continuación, te presento una lista de todas las opciones disponibles y de manera legal para ver los partidos en vivo y en directo desde cualquier ciudad del país panameño.

Fixture de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 (Foto: AFP)

¿Qué canales televisan el Mundial 2026 EN VIVO en Panamá?

Para el público panameño, la puerta de entrada gratuita al Mundial 2026 será la televisión abierta. Los tres grandes referentes que han anunciado cobertura son TVN, TVMax y RPC , todos con experiencia previa en mundiales y eventos FIFA, lo que les da un fuerte respaldo de autoridad y producción.

Estos canales transmitirán una selección de partidos, incluyendo encuentros destacados de la fase de grupos y todos los compromisos de la Selección de Panamá, lo que asegura que el aficionado casual no se pierda los duelos más importantes. De acuerdo con guías especializadas y medios regionales, TVN, TVMax y RPC sumarán alrededor de 40 partidos al aire, entre fase de grupos y rondas de eliminación.

Canal / Plataforma Tipo de señal Detalle principal en el Mundial 2026 TVN Panamá TV abierta / cable Partidos seleccionados y juegos de Panamá. TVMax TV abierta / cable Partidos de fase de grupos y contenido deportivo. RPC TV TV abierta / cable Encuentros clave y partidos de la Selección. Tigo Sports TV paga + streaming Transmisión de los 104 partidos del torneo. FOX Sports C.A. TV paga Cobertura complementaria y análisis del Mundial. Medcom GO Streaming Señal online de RPC y canales Medcom en vivo. TVN Pass Streaming Señal online de TVN Panamá y TVMax en vivo.

Televisión por cable y TV paga

Si tu objetivo es no perderte ningún partido del Mundial 2026, la opción más robusta en Panamá será Tigo Sports, que cuenta con los derechos para transmitir los 104 encuentros del torneo . La propia comunicación oficial de Tigo Panamá y Tigo Sports destaca que serán el único medio en el país con todos los partidos, incluyendo duelos exclusivos que no estarán en señal abierta.

Además de Tigo Sports, FOX Sports Centroamérica aparece como señal aliada en TV paga con partidos y programación complementaria, ideal para quienes siguen análisis, resúmenes y programas de debate futbolístico. En muchos paquetes de cable, TVN, TVMax y RPC también están presentes como canales básicos, lo que permite combinar la cobertura de TV abierta con la de TV paga para una experiencia más completa.

Streaming y plataformas online oficiales

Para el público más digital, dos nombres sobresalen: Medcom GO y TVN Pass, las plataformas oficiales de streaming de los grupos Medcom y TVN Media. Medcom GO ofrecerá las señales en vivo de RPC TV y otros canales del grupo, mientras que TVN Pass dará acceso a TVN Panamá y TVMax en directo, junto con contenido bajo demanda.

Ambas aplicaciones están disponibles para Android, iOS, navegadores web y diversos dispositivos de televisión conectada, como Smart TV, Apple TV y Roku, permitiendo ver el Mundial 2026 desde prácticamente cualquier pantalla. Además, Tigo Sports complementará su señal de TV paga con acceso vía streaming para sus clientes, integrando TV lineal y plataforma digital bajo el mismo ecosistema.