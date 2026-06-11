En Venezuela, los partidos de la Copa Mundial 2026 se podrán ver en vivo por Televen (señal abierta), DSports a través de SimpleTV e Inter (cable/satélite) y vía streaming por Disney+ Premium y DGO , además del propio streaming de Televen. A continuación, te comparto una guía completa de todos los canales por señal abierta, Internet y aplicaciones móviles disponibles y de manera legal para seguir la cobertura de los 104 partidos desde el 11 de junio al 19 de julio.

La cobertura “full” del torneo estará en manos de DSports, la señal deportiva de DIRECTV que posee los derechos de los 104 partidos para varios países de Latinoamérica, incluido Venezuela, accesible mediante SimpleTV, Inter y la plataforma DGO. Esto significa que cualquier aficionado que tenga estos servicios de TV de pago o su app asociada podrá seguir cada encuentro en vivo, desde la fase de grupos hasta la final.

Fixture de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 (Foto: AFP)

¿Qué canal TV abierta transmiten en Venezuela los partidos de la Copa Mundial 2026?

En televisión abierta, Televen será el único canal nacional con derechos, transmitiendo alrededor de 40 partidos , entre ellos el duelo inaugural y varios choques clave de la fase de eliminación directa. La señal incluirá también opciones digitales propias, ya que Televen planea ofrecer parte de esa cobertura vía streaming en sus plataformas y redes oficiales.

Tipo de señal Canal / Plataforma Partidos estimados y alcance Cómo verlo en Venezuela Señal abierta Televen Alrededor de 40 partidos, incluyendo juego inaugural y encuentros clave de la fase final. TV abierta en todo el país; también contenido vía streaming en plataformas oficiales. TV por cable / satélite DSports 104 partidos del Mundial 2026, todos en vivo. A través de SimpleTV e Inter en sus paquetes que incluyan DSports. TV por cable / satélite Señales propias de SimpleTV e Inter (con DSports) Replica de la cobertura completa de DSports con el total de encuentros. Contratando planes que incorporen DSports; consultar grilla de cada operador. Streaming OTT DGO (DIRECTV Go) Los 104 partidos vía señal DSports, en vivo y on demand. Suscripción digital disponible en Venezuela, asociada a DIRECTV/DSports Streaming OTT Disney+ Premium 30 partidos: 22 de fase de grupos (incluidos los de Argentina), 2 de dieciseisavos, 2 de octavos, 1 de cuartos, 2 semifinales y la final. Suscripción al plan Premium de Disney+ en el país. Streaming propio Televen online Parte de los ~40 partidos que también salen en abierto. Vía web o apps oficiales de Televen (según disponibilidad local).

Esta combinación de señal abierta, TV paga y plataformas digitales garantiza que el público venezolano pueda elegir entre una experiencia gratuita básica o una cobertura premium con todos los partidos, desde cualquier dispositivo.

¿Dónde ver partidos en Venezuela EN VIVO por la Copa Mundial 2026?

Por internet, el Plan Premium de Disney+ contará con 30 partidos en vivo, incluidos todos los juegos de Argentina, dos de dieciseisavos, dos de octavos, un cruce de cuartos, las dos semifinales y la final, con relatos y análisis de su equipo de periodistas y exfutbolistas. Además, DGO (la OTT de DIRECTV) reproducirá la señal de DSports con los 104 partidos disponibles para suscriptores en el país.