Texas albergará uno de los partidos más atractivos de la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026: , este sábado 04 de julio a partir de las 13:00 horas ET en el NRG Stadium en Houston. ¿Quieres ver GRATIS el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? A continuación, te presento la lista de transmisión oficial en televisión por suscripción y diversas opciones digitales. Aquí te contamos cómo acceder de forma segura y legal a la cobertura del encuentro sin recurrir a sitios piratas.

¿En qué canal TV ver Canadá vs. Marruecos EN VIVO por señal abierta y online?

Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver el partido Canadá vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO por los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / RegiónTV abiertaTV paga (cable/satélite)Streaming / Online
Estados UnidosFOX (partido en ventana de Mundial, 15:00 ET, dueño de derechos en inglés).FS1, FOX One (señales de pago del paquete FOX Sports con derechos del Mundial).Telemundo App, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, fuboTV, Tubi, Futbol de Primera Radio (audio), Universo/Telemundo Digital en español.
MéxicoSin TV abierta para este partido concreto; Canadá vs. Marruecos será exclusivo de ViX Premium.TUDN/Canales de pay TV del grupo, pero este juego se reserva para OTT.ViX Premium (confirmado como exclusivo para Canadá vs. Marruecos).
EspañaDAZN Mundial y DAZN Spain, propietarias del paquete digital del Mundial 2026.Movistar Plus+ con señales que integran el feed de DAZN en su plataforma.DAZN (DAZN Mundial, DAZN Spain), Movistar Plus+ OTT.
PerúDirecTV Sports como señal regional del Mundial 2026.DirecTV Sports; señales integradas en operadores locales como Movistar TV y Claro TV (canales deportivos)DGO (DirecTV Go) y Paramount+ aparecen como plataformas oficiales para otros duelos del Mundial 2026 en la región.
ArgentinaDirecTV Sports como señal regional del Mundial 2026.DirecTV Sports (D Sports) con paquete completo de Mundial 2026.Flow Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+ para partidos del Mundial (incluyendo juegos de octavos de final de otras selecciones).
ColombiaDirecTV Sports como señal regional del Mundial 2026.DirecTV Sports y otros cables locales que toman su feed.DGO y Paramount+ como plataformas con derechos continentales reportadas para otros partidos.
EcuadorTeleamazonas tiene derechos para partidos del Mundial 2026 (ya confirmado en otros encuentros), pero no televisará este encuentro.DirecTV Sports y operadores asociados.DGO y Paramount+.
ChileChilevisión ha transmitido partidos del Mundial 2026 en abierto, pero no televisará este encuentro.DirecTV Sports y señales deportivas locales.DGO y Paramount+ para partidos de Mundial.
BoliviaRed Uno y Unitel aparecen como dueños de derechos para otros partidos del Mundial 2026.Tigo Sports, Entel TV.DGO, Disney+ Premium, plataformas propias de operadores (Tigo Sports App, Entel TV App).
VenezuelaTeleven ha transmitido partidos del Mundial 2026, pero no televisará este encuentro.DirecTV Sports, Tigo Sports y otras señales de cable regionales.DGO e inter.
BrasilGlobo y SporTV poseen un paquete amplio de derechos para el Mundial 2026, pero no transmitirá este encuentro.--Disney+ Premium y CazéTV.
Canadá--TSN1, TSN3, TSN4TSN+, RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave
Marruecos--Arryadia, Tamazight TV, Laayoune TVbeIN SPORTS CONNECT, Arryadia TNT, Al Aoula, SNRT Live
FranciaTF1 y M6 suelen repartirse partidos de la selección en Mundiales; uno de ellos, junto con beIN Sports, es candidato lógico a transmitir el encuentro.beIN Sports y otros canales premium con derechos FIFA.Plataformas OTT de los propios canales (MyTF1, 6play, beIN CONNECT).

¿A qué hora juega Canadá vs. Marruecos EN VIVO HOY 4 de julio por los 8avos de final del Mundial 2026?

Hora oficial FIFA para Canadá vs. Marruecos: 13:00 en el Estadio de Houston (NRG Stadium), que corresponde a las 12:00 hora local de Texas (CT). A partir de esa hora, se ajusta el inicio del partido por huso horario en países clave:

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido el sábado 4 de julio
Estados Unidos (Costa Este)Boston / Nueva York13:00 (ET)
Estados Unidos (Costa Pacífico)Los Ángeles10:00 (PT), ajustando 3 horas respecto a Boston.
México (centro)Ciudad de México11:00
PerúLima12:00 (mismo huso que Colombia y Ecuador)
ColombiaBogotá12:00 (mismo huso que Perú y Ecuador)
EcuadorQuito12:00, (mismo huso que Perú y Colombia)
BoliviaLa Paz13:00, (1 hora más que Perú)
Chile (continental)Santiago13:00
VenezuelaCaracas13:00
ArgentinaBuenos Aires14:00, (2 horas más que Perú)
UruguayMontevideo14:00
Brasil (Brasilia / Río)Brasília14:00
España (peninsular)Madrid19:00, (7 horas por delante del ET según horarios FIFA para otros encuentros).
CanadáOttawa13:00 (ET)
MarruecosRabat16:00, (mismo huso que Portugal).
FranciaParís19:00, (mismo huso que España peninsular).

Alineaciones posibles de Canadá y Marruecos

  • Posible alineación de Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Alphonso Davies; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.
  • Posible alineación de Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz; Ismael Saibari.
ESPN EN VIVO, Canadá vs. Marruecos en directo: ver gratis Disney Plus y DSports (DIRECTV). (Video: @canadasoccer)
ESPN EN VIVO, Canadá vs. Marruecos en directo: ver gratis Disney Plus y DSports (DIRECTV). (Video: @canadasoccer)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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