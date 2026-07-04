Texas albergará uno de los partidos más atractivos de la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026: Canadá vs. Marruecos, este sábado 04 de julio a partir de las 13:00 horas ET en el NRG Stadium en Houston. ¿Quieres ver GRATIS el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? A continuación, te presento la lista de transmisión oficial en televisión por suscripción y diversas opciones digitales. Aquí te contamos cómo acceder de forma segura y legal a la cobertura del encuentro sin recurrir a sitios piratas.
¿En qué canal TV ver Canadá vs. Marruecos EN VIVO por señal abierta y online?
Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver el partido Canadá vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO por los octavos de final de la Copa Mundial 2026.
|País / Región
|TV abierta
|TV paga (cable/satélite)
|Streaming / Online
|Estados Unidos
|FOX (partido en ventana de Mundial, 15:00 ET, dueño de derechos en inglés).
|FS1, FOX One (señales de pago del paquete FOX Sports con derechos del Mundial).
|Telemundo App, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, fuboTV, Tubi, Futbol de Primera Radio (audio), Universo/Telemundo Digital en español.
|México
|Sin TV abierta para este partido concreto; Canadá vs. Marruecos será exclusivo de ViX Premium.
|TUDN/Canales de pay TV del grupo, pero este juego se reserva para OTT.
|ViX Premium (confirmado como exclusivo para Canadá vs. Marruecos).
|España
|DAZN Mundial y DAZN Spain, propietarias del paquete digital del Mundial 2026.
|Movistar Plus+ con señales que integran el feed de DAZN en su plataforma.
|DAZN (DAZN Mundial, DAZN Spain), Movistar Plus+ OTT.
|Perú
|DirecTV Sports como señal regional del Mundial 2026.
|DirecTV Sports; señales integradas en operadores locales como Movistar TV y Claro TV (canales deportivos)
|DGO (DirecTV Go) y Paramount+ aparecen como plataformas oficiales para otros duelos del Mundial 2026 en la región.
|Argentina
|DirecTV Sports como señal regional del Mundial 2026.
|DirecTV Sports (D Sports) con paquete completo de Mundial 2026.
|Flow Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+ para partidos del Mundial (incluyendo juegos de octavos de final de otras selecciones).
|Colombia
|DirecTV Sports como señal regional del Mundial 2026.
|DirecTV Sports y otros cables locales que toman su feed.
|DGO y Paramount+ como plataformas con derechos continentales reportadas para otros partidos.
|Ecuador
|Teleamazonas tiene derechos para partidos del Mundial 2026 (ya confirmado en otros encuentros), pero no televisará este encuentro.
|DirecTV Sports y operadores asociados.
|DGO y Paramount+.
|Chile
|Chilevisión ha transmitido partidos del Mundial 2026 en abierto, pero no televisará este encuentro.
|DirecTV Sports y señales deportivas locales.
|DGO y Paramount+ para partidos de Mundial.
|Bolivia
|Red Uno y Unitel aparecen como dueños de derechos para otros partidos del Mundial 2026.
|Tigo Sports, Entel TV.
|DGO, Disney+ Premium, plataformas propias de operadores (Tigo Sports App, Entel TV App).
|Venezuela
|Televen ha transmitido partidos del Mundial 2026, pero no televisará este encuentro.
|DirecTV Sports, Tigo Sports y otras señales de cable regionales.
|DGO e inter.
|Brasil
|Globo y SporTV poseen un paquete amplio de derechos para el Mundial 2026, pero no transmitirá este encuentro.
|--
|Disney+ Premium y CazéTV.
|Canadá
|--
|TSN1, TSN3, TSN4
|TSN+, RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave
|Marruecos
|--
|Arryadia, Tamazight TV, Laayoune TV
|beIN SPORTS CONNECT, Arryadia TNT, Al Aoula, SNRT Live
|Francia
|TF1 y M6 suelen repartirse partidos de la selección en Mundiales; uno de ellos, junto con beIN Sports, es candidato lógico a transmitir el encuentro.
|beIN Sports y otros canales premium con derechos FIFA.
|Plataformas OTT de los propios canales (MyTF1, 6play, beIN CONNECT).
¿A qué hora juega Canadá vs. Marruecos EN VIVO HOY 4 de julio por los 8avos de final del Mundial 2026?
Hora oficial FIFA para Canadá vs. Marruecos: 13:00 en el Estadio de Houston (NRG Stadium), que corresponde a las 12:00 hora local de Texas (CT). A partir de esa hora, se ajusta el inicio del partido por huso horario en países clave:
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido el sábado 4 de julio
|Estados Unidos (Costa Este)
|Boston / Nueva York
|13:00 (ET)
|Estados Unidos (Costa Pacífico)
|Los Ángeles
|10:00 (PT), ajustando 3 horas respecto a Boston.
|México (centro)
|Ciudad de México
|11:00
|Perú
|Lima
|12:00 (mismo huso que Colombia y Ecuador)
|Colombia
|Bogotá
|12:00 (mismo huso que Perú y Ecuador)
|Ecuador
|Quito
|12:00, (mismo huso que Perú y Colombia)
|Bolivia
|La Paz
|13:00, (1 hora más que Perú)
|Chile (continental)
|Santiago
|13:00
|Venezuela
|Caracas
|13:00
|Argentina
|Buenos Aires
|14:00, (2 horas más que Perú)
|Uruguay
|Montevideo
|14:00
|Brasil (Brasilia / Río)
|Brasília
|14:00
|España (peninsular)
|Madrid
|19:00, (7 horas por delante del ET según horarios FIFA para otros encuentros).
|Canadá
|Ottawa
|13:00 (ET)
|Marruecos
|Rabat
|16:00, (mismo huso que Portugal).
|Francia
|París
|19:00, (mismo huso que España peninsular).
Alineaciones posibles de Canadá y Marruecos
- Posible alineación de Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Alphonso Davies; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.
- Posible alineación de Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz; Ismael Saibari.