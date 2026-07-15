La Copa Mundial FIFA 2026 entra en su recta definitiva. Después de la clasificación de España a la final tras vencer a Francia, Argentina e Inglaterra disputarán este miércoles 15 de julio el último boleto disponible para el partido por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El encuentro enfrentará a dos selecciones acostumbradas a los grandes escenarios. La Albiceleste, vigente campeona del mundo, llega liderada por Lionel Messi, máximo goleador del torneo con ocho anotaciones. Inglaterra, por su parte, ha encontrado en Jude Bellingham y Harry Kane las figuras de una generación que sueña con devolver a los Three Lions a una final mundialista.

La semifinal se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y será transmitida en decenas de países mediante televisión abierta, televisión por cable y plataformas de streaming. A continuación, consulta todos los canales y servicios disponibles para ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO en Argentina, Estados Unidos, México, España, Colombia y el resto de Latinoamérica.

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy

DetalleInformación
PartidoArgentina vs. Inglaterra
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
InstanciaSemifinal
FechaMiércoles 15 de julio de 2026
EstadioMercedes-Benz Stadium
CiudadAtlanta, Georgia
TV InternacionalTelefe, TV Pública, Telemundo, FOX, Canal 5, TUDN, La 1 HD, Caracol TV y más
StreamingMi Telefe, Peacock, FOX One, ViX, RTVE Play, DGO, Disney+ Premium



ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- Cobertura oficial de TELEFE EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Inglaterra hoy por la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- Cobertura oficial de TELEFE EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Inglaterra hoy por la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy?

PaísHoraTVStreaming
Argentina16:00Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSportsMi Telefe, DGO, TyC Sports Play
México13:00Canal 5, TUDNViX Premium
Estados Unidos3:00 p.m. ETTelemundo, FOXPeacock, FOX One, fuboTV
España21:00La 1 HDRTVE Play, DAZN
Colombia14:00Caracol TV, RCN TV, DSportsCaracol Play, Ditu, DGO
Perú14:00América TV, DSportsAmérica TVGO, DGO
Chile15:00Chilevisión, DSportsDGO
Ecuador14:00Teleamazonas, DSportsDGO
Uruguay16:00DSportsDGO, AUF TV
Paraguay16:00GEN, Trece, Unicanal
Bolivia15:00Unitel, Red UnoTigo Sports
ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Inglaterra hoy por la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Inglaterra hoy por la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Horarios para ver Argentina vs. Inglaterra en Estados Unidos

CiudadHora
Nueva York3:00 p.m. ET
Miami3:00 p.m. ET
Orlando3:00 p.m. ET
Atlanta3:00 p.m. ET
Dallas2:00 p.m. CT
Houston2:00 p.m. CT
Chicago2:00 p.m. CT
Denver1:00 p.m. MT
Phoenix12:00 p.m.
Los Ángeles12:00 p.m. PT
San Francisco12:00 p.m. PT
Seattle12:00 p.m. PT

Canales de Telemundo para ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO en Estados Unidos

CiudadCanal
Nueva YorkTelemundo 47
MiamiTelemundo 51
OrlandoTelemundo 31
TampaTelemundo 49
DallasTelemundo 39
HoustonTelemundo 47
Los ÁngelesTelemundo 52
ChicagoTelemundo 44
PhoenixTelemundo 39
San FranciscoTelemundo 48

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Argentina?

La semifinal paralizará al país campeón del mundo. Argentina buscará regresar a una final mundialista por segundo torneo consecutivo y millones de aficionados podrán seguir el encuentro mediante señal abierta, televisión deportiva y plataformas digitales oficiales. La cobertura incluirá programas especiales desde Atlanta, análisis previo y transmisión completa del partido.

Canales para ver Argentina vs. Inglaterra en Argentina

  • Telefe
  • TV Pública
  • TyC Sports
  • DIRECTV Sports Argentina

Streaming en Argentina

  • Mi Telefe
  • DGO
  • TyC Sports Play
  • Flow
ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO ONLINE para ver el partido Argentina vs. Inglaterra hoy por la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO ONLINE para ver el partido Argentina vs. Inglaterra hoy por la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Estados Unidos?

Estados Unidos alberga el partido y también concentra una de las mayores audiencias para esta semifinal. Los aficionados hispanos podrán seguir la cobertura en español mediante Telemundo Deportes, mientras que FOX emitirá el encuentro para la audiencia angloparlante. Además, varias plataformas ofrecerán acceso online desde cualquier dispositivo.

Canales en Estados Unidos

  • Telemundo
  • FOX Network

Streaming en Estados Unidos

  • Peacock
  • FOX One
  • fuboTV
  • Hulu + Live TV
  • YouTube TV
  • Telemundo Deportes

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en México?

La afición mexicana seguirá muy de cerca una semifinal que reúne a dos gigantes del fútbol internacional. Televisa tendrá la cobertura principal mediante sus señales de televisión abierta y de paga, mientras que ViX permitirá acceder a la transmisión online desde teléfonos móviles, tablets y Smart TV.

Canales en México

  • Canal 5
  • TUDN

Streaming en México

  • ViX Premium
  • TUDN En Vivo

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en España?

España ya espera rival para la final y millones de aficionados seguirán esta semifinal para conocer a su próximo adversario. La transmisión estará disponible mediante televisión abierta y plataformas digitales con derechos oficiales del Mundial 2026.

TV en España

  • TVE La 1 HD

Streaming en España

  • RTVE Play
  • DAZN Spain
  • DAZN Mundial
  • Movistar Plus+

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Colombia?

La rivalidad histórica entre argentinos e ingleses genera enorme interés entre los aficionados colombianos. La cobertura estará disponible mediante televisión abierta nacional y servicios de streaming que han acompañado el desarrollo del Mundial desde la fase de grupos.

Canales en Colombia

  • Caracol TV
  • RCN TV
  • DIRECTV Sports

Streaming en Colombia

  • Caracol Play
  • Ditu
  • DGO

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Perú?

La audiencia peruana tendrá acceso a la semifinal mediante televisión abierta y plataformas digitales. El partido será uno de los eventos deportivos más vistos de la jornada en el país debido a la presencia de Lionel Messi y la importancia de la instancia.

Canales en Perú

  • América Televisión
  • DIRECTV Sports

Streaming en Perú

  • América TVGO
  • DGO
  • Disney+ Premium
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Chile?

Chilevisión y DIRECTV Sports liderarán la cobertura para territorio chileno. Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por televisión como mediante servicios digitales compatibles con dispositivos móviles y Smart TV.

Canales en Chile

  • Chilevisión
  • DIRECTV Sports Chile

Streaming en Chile

  • DGO
  • Pluto TV Chilevisión
  • Paramount+

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Ecuador?

La semifinal podrá seguirse mediante televisión abierta nacional y señales deportivas internacionales. La expectativa es alta por tratarse del último partido antes de la gran final del Mundial 2026.

Canales en Ecuador

  • Teleamazonas
  • DIRECTV Sports Ecuador

Streaming en Ecuador

  • DGO
  • Disney+ Premium
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Uruguay?

Los aficionados uruguayos tendrán varias alternativas para seguir una semifinal que reúne a dos potencias históricas del fútbol mundial. La cobertura estará disponible mediante televisión deportiva y plataformas online.

Canales en Uruguay

  • DIRECTV Sports Uruguay

Streaming en Uruguay

  • DGO
  • AUF TV
  • Antel TV

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Paraguay?

La transmisión estará disponible mediante algunos de los principales canales nacionales y servicios deportivos internacionales. El interés por el encuentro crece debido a la cercanía histórica y futbolística entre Paraguay y Argentina.

Canales en Paraguay

  • GEN
  • Trece
  • Unicanal

Streaming en Paraguay

  • DGO
  • Personal Flow

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Bolivia?

Bolivia contará con cobertura en señal abierta y plataformas deportivas. Los aficionados podrán seguir el partido desde televisión tradicional o dispositivos móviles con acceso a internet.

Canales en Bolivia

  • Unitel
  • Red Uno
  • Tigo Sports

Streaming en Bolivia

  • Entel TV
  • Tigo Sports App

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Costa Rica?

Costa Rica seguirá atentamente la definición del segundo finalista del Mundial 2026. La cobertura estará disponible mediante televisión abierta y servicios digitales que cuentan con los derechos para transmitir el torneo.

Canales en Costa Rica

  • Teletica Canal 7

Streaming en Costa Rica

  • TDMAX
  • Teletica.com

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Panamá?

Panamá tendrá una de las coberturas más amplias de Centroamérica para esta semifinal. Los aficionados podrán elegir entre distintas señales nacionales y plataformas digitales para seguir todas las incidencias desde Atlanta.

Canales en Panamá

  • RPC TV
  • TVMax
  • Telemetro

Streaming en Panamá

  • Medcom GO
  • TVN Pass

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Guatemala?

La afición guatemalteca también podrá seguir el partido mediante operadores deportivos y plataformas digitales que ofrecen cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales en Guatemala

  • Tigo Sports Guatemala

Streaming en Guatemala

  • Tigo Sports App
  • ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Honduras?

Los aficionados hondureños tendrán acceso a la semifinal mediante señales deportivas disponibles en televisión y aplicaciones móviles. El duelo entre Messi y Kane promete captar la atención de toda la región.

Canales en Honduras

  • Tigo Sports Honduras

Streaming en Honduras

  • Tigo Sports App
  • ViX

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en El Salvador?

La segunda semifinal del Mundial 2026 también podrá seguirse desde El Salvador mediante operadores deportivos que poseen derechos para la transmisión internacional del torneo.

Canales en El Salvador

  • Canal 4
  • Tigo Sports El Salvador

Streaming en El Salvador

  • TCS GO
  • ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Nicaragua?

Los aficionados nicaragüenses contarán con alternativas tanto en televisión como en streaming para seguir un encuentro que definirá al rival de España en la final.

Canales en Nicaragua

  • Canal 10
  • Tigo Sports Nicaragua

Streaming en Nicaragua

  • ViX
  • Tigo Sports App

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en República Dominicana?

La audiencia dominicana podrá seguir la semifinal mediante canales deportivos internacionales y plataformas digitales compatibles con teléfonos móviles, tablets y Smart TV.

Canales en República Dominicana

  • CDN Deportes
  • ESPN Caribe

Streaming en República Dominicana

  • Disney+ Premium
  • DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Puerto Rico?

Puerto Rico comparte gran parte de la cobertura disponible para Estados Unidos. Los aficionados tendrán acceso a la transmisión tanto en español como en inglés mediante señales abiertas y plataformas de streaming.

Canales en Puerto Rico

  • Telemundo Puerto Rico
  • FOX Puerto Rico

Streaming en Puerto Rico

  • Peacock
  • FOX One
  • Telemundo Deportes En Vivo
TV Pública, Telefe, TyC Sports, Canal 7, ESPN y TyC Sports EN VIVO — ver partido Argentina vs. Inglaterra por TV y Online | Mundial 2026 | Fútbol Libre | VIDEO
Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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