Paraguay saldrá a la cancha del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con una sola misión: conseguir un triunfo que le permita clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando enfrente a Australia este jueves 25 de junio a partir de las 11 pm hora de Asunción / 10 pm ET / 7 pm PT . La Albirroja necesita sí o sí vencer a los Socceroos para sellar su boleto a la siguiente ronda, ya que cualquier otro resultado significaría decirle adiós a su participación mundialista. Para los aficionados que buscan saber en qué canal ver Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy, te compartimos una completa guía de la cobertura televisiva y por streaming en EE.UU. para no perderte este duelo que genera un fuerte interés entre los aficionados del fútbol.

El partido entre Paraguay y Australia se disputará este jueves 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿En qué canal ver Paraguay vs. Estados Unidos por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.?

El partido Paraguay vs. Estados Unidos válido por la tercera jornada del Grupo D del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este jueves 25 de junio en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

Canales de televisión Streaming Telemundo y FOX FOX One, Tubi, Peacock y Telemundo App

Asimismo, el encuentro se podrá visualizar en territorio estadounidense a través de fuboTV (que ofrece un periodo de prueba gratis de 5 días para nuevos suscriptores) y Fútbol de Primera Radio.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Paraguay vs. Australia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE hoy 25 de junio por el grupo D de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿En qué canal ver Paraguay vs. Estados Unidos por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el resto del mundo?

El partido Paraguay vs. Estados Unidos válido por la tercera jornada del Grupo D del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este jueves 25 de junio (y viernes 26, dependiendo del huso horario) en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial 2 y Movistar+

Alemania: Das Erste y MagentaTV

Argentina: Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, mitelefe y Paramount+

Brasil: Disney+ Premium Brazil y CazéTV

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV y Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas y Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter

Costa Rica: FOX

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y FOX Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes

Paraguay y Australia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo A desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TiGo Sports, GEN, TRECE (Canal 13), Unicanal, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE LA RED EN X DE @LaRed_Py)