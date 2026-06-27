Este sábado 27 de junio finaliza la fase de grupos del Mundial 2026 y la vigente campeona va por un cierre con puntaje perfecto. Desde el AT&T Stadium de Dallas, mira la transmisión de Argentina vs. Jordania EN VIVO por el cierre del Grupo J del certamen, que contará con una alineación alterna en el once albiceleste de Lionel Scaloni. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales para que puedas ver este partido minuto a minuto.

El partido Argentina vs. Jordania por la Copa Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)
El partido Argentina vs. Jordania por la Copa Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Jordania EN VIVO por el Mundial 2026?

Este jueves 25 de junio se vivirá la tercera fecha del Mundial de Fútbol 2026 y tendremos el enfrentamiento entre Argentina vs. Jordania, que podrás vivirlo a través de la señales del TV Pública, Telefé, TyC Sports y DIRECTV Sports, a partir de las 11:00 p.m. hora Buenos Aires. A continuación, te dejo con más horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaTelefe, TyC Sports, TV Pública, Paramount+, DIRECTV Sports y DGo11:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo10:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium10:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports8:00 p.m.
EcuadorParamount+, DIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
MéxicoCanal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium8:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo10:00 p.m. ET
EspañaDAZN Mundial4:00 a.m. (del viernes 26)
ParaguayParamount+, DIRECTV Sports y DGo11:00 p.m.
PerúParamount+, DIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
UruguayParamount+, DIRECTV Sports y DGo11:00 p.m.
VenezuelaParamount+, DIRECTV Sports y DGo10:00 p.m.

Argentina vs. Jordania: posibles alineaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco; Nico Paz y Julián Álvarez.
  • Jordania: Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Abu Taha, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Musa Al-Taamari, Ali Olwan

Fecha, horario y TV para ver Argentina vs. Jordania EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Sábado 27 de junio de 2026
  • Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Dallas, Estados Unidos
  • Horario: 8:00 p.m. Ciudad de México / 10:00 pm ET / 11:00 pm Buenos Aires
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
TV PÚBLICA, TELEFE, TYC SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Argentina vs. Jordania por TV y Online | Mundial | VIDEO
Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)
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