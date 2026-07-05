La selección de Brasil confirmó su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y ya tiene rival: Noruega, en un duelo de alta tensión que se disputará el domingo 5 de julio desde las 16:00 horas ET / 13:00 horas PT en el MetLife Stadium de East Rutherford, Estados Unidos. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? A continuación, te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital, de manera segura y legal.

La selección de Brasil aterriza en este cruce de eliminación directa tras superar a Japón por 2-1 en los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido resuelto en los minutos de descuento y con remontada incluida, según el reporte oficial del encuentro. Del otro lado, Noruega selló también un triunfo por 2-1 frente a Costa de Marfil en la misma instancia, resultado que la mantiene con vida en la carrera por acceder a la siguiente fase y firmar la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo, tal como recogen los registros estadísticos del torneo.

¿Qué canal TV transmite el partido Brasil-Noruega EN VIVO por señal abierta y Streaming?

El Brasil vs Noruega por octavos del Mundial 2026 se verá, de forma específica, por DSports/DirecTV y DGO/Paramount+ en Sudamérica, con cadenas propias en México, Estados Unidos y España.

País / regiónTV específica para el partidoStreaming específica para el partido
PerúDSports (DirecTV) DGO, Paramount+
ColombiaDSports DGO, Paramount+
EcuadorDSports DGO, Paramount+
BoliviaDSports DGO, Paramount+
ChileDSports DGO, Paramount+
ArgentinaDSports DGO, Paramount+
UruguayDSports DGO, Paramount+
ParaguayDSports; canales locales con Mundial (GEN, Trece, SNT) DGO, Paramount+
BrasilDSports (señal continental) DGO, Paramount+
MéxicoTUDN, Canal 5 ViX Premium, DGO
Estados UnidosFOX, Telemundo FOX Sports app, Telemundo/Peacock, fuboTV
EspañaRTVE, DAZN/Movistar+ (paquete Mundial) RTVE Play, DAZN, Movistar+

Horarios para ver el juego Brasil vs. Noruega por octavos de final

  • México: 14:00
  • Honduras, Costa Rica, Guatemala: 14:00
  • Colombia: 15:00
  • Perú: 15:00
  • Ecuador, Panamá: 15:00
  • Bolivia: 16:00
  • Chile: 16:00
  • Venezuela: 16:00
  • Estados Unidos (Nueva Jersey/Miami): 16:00
  • Argentina: 17:00
  • Brasil: 17:00
  • Paraguay: 17:00
  • Uruguay: 17:00
  • España: 22:00
ESPN, DIRECTV, RTVE Play, La 1 HD y Telemundo Deportes EN VIVO — ver partido Brasil vs. Noruega por TV y Online | VIDEO
Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de ESPN, DIsney Plus, RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports, Teletica, Pio Deportes, Canal FOX One, FOX Sports, Televen, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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