La selección de Brasil confirmó su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y ya tiene rival: Noruega, en un duelo de alta tensión que se disputará el domingo 5 de julio desde las 16:00 horas ET / 13:00 horas PT en el MetLife Stadium de East Rutherford, Estados Unidos. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? A continuación, te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital, de manera segura y legal.
La selección de Brasil aterriza en este cruce de eliminación directa tras superar a Japón por 2-1 en los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido resuelto en los minutos de descuento y con remontada incluida, según el reporte oficial del encuentro. Del otro lado, Noruega selló también un triunfo por 2-1 frente a Costa de Marfil en la misma instancia, resultado que la mantiene con vida en la carrera por acceder a la siguiente fase y firmar la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo, tal como recogen los registros estadísticos del torneo.
¿Qué canal TV transmite el partido Brasil-Noruega EN VIVO por señal abierta y Streaming?
El Brasil vs Noruega por octavos del Mundial 2026 se verá, de forma específica, por DSports/DirecTV y DGO/Paramount+ en Sudamérica, con cadenas propias en México, Estados Unidos y España.
|País / región
|TV específica para el partido
|Streaming específica para el partido
|Perú
|DSports (DirecTV)
|DGO, Paramount+
|Colombia
|DSports
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|DSports
|DGO, Paramount+
|Bolivia
|DSports
|DGO, Paramount+
|Chile
|DSports
|DGO, Paramount+
|Argentina
|DSports
|DGO, Paramount+
|Uruguay
|DSports
|DGO, Paramount+
|Paraguay
|DSports; canales locales con Mundial (GEN, Trece, SNT)
|DGO, Paramount+
|Brasil
|DSports (señal continental)
|DGO, Paramount+
|México
|TUDN, Canal 5
|ViX Premium, DGO
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo
|FOX Sports app, Telemundo/Peacock, fuboTV
|España
|RTVE, DAZN/Movistar+ (paquete Mundial)
|RTVE Play, DAZN, Movistar+
Horarios para ver el juego Brasil vs. Noruega por octavos de final
- México: 14:00
- Honduras, Costa Rica, Guatemala: 14:00
- Colombia: 15:00
- Perú: 15:00
- Ecuador, Panamá: 15:00
- Bolivia: 16:00
- Chile: 16:00
- Venezuela: 16:00
- Estados Unidos (Nueva Jersey/Miami): 16:00
- Argentina: 17:00
- Brasil: 17:00
- Paraguay: 17:00
- Uruguay: 17:00
- España: 22:00