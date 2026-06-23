Colombia y República Democrática del Congo vuelven a captar la atención de los aficionados al fútbol cuando se enfrenten por la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, este martes 23 de junio, a partir de las 21:00 horas de Colombia, Perú y Ecuador (10:00 p.m. ET y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos). Si quieres saber en qué canal transmiten el partido y cuáles son las opciones para verlo por streaming desde México, Colombia, Estados Unidos, España y Latinoamérica, aquí te compartimos la guía completa con las señales oficiales disponibles para seguir todas las incidencias desde tu televisor, celular, tablet o computadora.

En México, el encuentro podrá verse por Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que las alternativas online estarán disponibles mediante ViX Premium y Azteca Deportes En Vivo, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del compromiso desde Guadalajara.

Mientras tanto, en Estados Unidos, la transmisión estará disponible en inglés por Fox Sports 1 y en español a través de Telemundo. Además, los aficionados podrán seguir el partido mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV desde cualquier dispositivo compatible.

Por su parte, en Colombia, el compromiso será emitido por Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia. Las opciones de streaming incluirán Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+.

Señal de GOL Caracol EN VIVO para ver el partido de Colombia vs. RD Congo en directo, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

En España, la cobertura estará disponible a través de Movistar+, mientras que las plataformas DAZN Spain y DAZN Mundial ofrecerán la transmisión online para los aficionados que sigan el Mundial 2026 desde territorio español.

Señal del Canal RCN EN VIVO para ver la transmisión de Colombia vs. RD Congo EN DIRECTO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 23/06/2026.- Cobertura oficial de CANAL RCN EN VIVO GRATIS para ver el partido Colombia vs. RD Congo hoy por la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. FOTO DE NOÉ YACTAYO

En el resto de Sudamérica, países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante las señales de DIRECTV Sports. Además, varios mercados contarán con cobertura complementaria a través de ESPN y Disney+ Premium, junto a plataformas regionales de streaming. En Bolivia, la transmisión estará disponible por Red Uno y Unitel, mientras que en Paraguay podrá verse mediante las señales de GEN y Trece.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Colombia vs. RD Congo?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING México 8:00 p.m. Canal 5, TUDN, Azteca 7 ViX Premium, Azteca Deportes En Vivo Estados Unidos (ET) 10:00 p.m. Fox Sports 1, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Estados Unidos (PT) 7:00 p.m. Fox Sports 1, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV España 04:00 (miércoles 24) Movistar+ DAZN Spain, DAZN Mundial Colombia 9:00 p.m. Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Argentina 11:00 p.m. Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Chile 10:00 p.m. DIRECTV Sports Chile, ESPN Chile DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Ecuador 9:00 p.m. Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Perú 9:00 p.m. América Televisión, DIRECTV Sports Perú, ESPN Perú América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, TV 360 Uruguay 11:00 p.m. DIRECTV Sports Uruguay, ESPN Uruguay DGO, AUF TV, Disney+ Premium, Paramount+ Venezuela 10:00 p.m. DIRECTV Sports Venezuela DGO, Disney+ Premium Bolivia 10:00 p.m. Red Uno, Unitel Tigo Sports Bolivia, Entel TV Paraguay 11:00 p.m. GEN, Trece — Brasil 11:00 p.m. SporTV, Globo Globoplay, Disney+ Premium Brasil, CazéTV, Claro TV+, Vivo Play, Zapping Costa Rica 8:00 p.m. Teletica Canal 7 Teletica En Vivo, TDMAX, FOX+ Guatemala 8:00 p.m. — Tigo Sports Guatemala Honduras 8:00 p.m. Telecadena 7 y 4 DTVC+, Tigo Sports Honduras El Salvador 8:00 p.m. Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador TCS GO, Tigo Sports El Salvador Nicaragua 8:00 p.m. Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua Tigo Sports Nicaragua República Dominicana 10:00 p.m. Pio Deportes — Puerto Rico 10:00 p.m. Fox Sports 1, Telemundo NAICOM Canadá 10:00 p.m. ET TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS TSN+, RDS App

Canales de Telemundo y FOX para ver Colombia vs. RD Congo en Estados Unidos

La audiencia estadounidense contará con dos opciones principales para seguir el encuentro. Fox Sports 1 ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo tendrá la cobertura completa en español para el público hispano.

Además, el partido podrá verse vía streaming mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas compatibles con Smart TV, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, iPhone, iPad y dispositivos Android.

Ciudad / Estado Telemundo FOX Sports 1 Streaming Nueva York, NY Canal 47 Fox Sports 1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Miami, FL Canal 51 Fox Sports 1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Orlando, FL Canal 31 Fox Sports 1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Tampa, FL Canal 49 Fox Sports 1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Atlanta, GA Canal 47.2 Fox Sports 1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Chicago, IL Canal 44 Fox Sports 1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Dallas, TX Canal 39 Fox Sports 1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Houston, TX Canal 47 Fox Sports 1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Los Ángeles, CA Telemundo 52 Fox Sports 1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Phoenix, AZ Canal 39 Fox Sports 1 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo

Partido: Colombia vs. República Democrática del Congo

Colombia vs. República Democrática del Congo Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo K (Jornada 2)

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo K (Jornada 2) Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Martes 23 de junio de 2026 Hora en México: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Hora en Colombia, Perú y Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Hora en Estados Unidos: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT

10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT TV en México: Canal 5, TUDN y Azteca 7

Canal 5, TUDN y Azteca 7 TV en Estados Unidos: Fox Sports 1 y Telemundo

Fox Sports 1 y Telemundo TV en Colombia: Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia

Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia Streaming: ViX Premium, Azteca Deportes En Vivo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, Caracol Play, DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+

ViX Premium, Azteca Deportes En Vivo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, Caracol Play, DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+ Estadio: Estadio Akron

Estadio Akron Ciudad: Guadalajara, Jalisco (México)

Guadalajara, Jalisco (México) Capacidad: 49,850 espectadores aproximadamente.

Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo K desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)