La selección de Colombia afrontará este miércoles 17 de junio uno de los compromisos más importantes de la primera jornada de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Uzbekistán por el Grupo K en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Bogotá (10 p.m. ET y 7 p.m. PT en Estados Unidos) y marcará el estreno mundialista del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en una zona que comparte con Portugal y RD Congo.
Impulsada por una generación liderada por Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias, Richard Ríos y Jefferson Lerma, la Tricolor llega al torneo con la ambición de convertirse en una de las protagonistas de la competición. Enfrente estará una selección uzbeka que disputa el primer Mundial de su historia y que intentará dar la sorpresa en uno de los grupos más equilibrados de la fase inicial.
En Colombia, el partido de Los Cafeteros vs. Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K podrá verse a través de Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia y diversas plataformas digitales que ofrecerán cobertura completa del estreno cafetero en la Copa Mundial FIFA 2026.
En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FS1, Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo para televisión, mientras que FOX One y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial mediante SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports y DGO. Dependiendo del territorio, la cobertura será complementada por señales abiertas como Chilevisión, Canal 5 Uruguay, Eleven, GEN, Trece y otros operadores locales, además de plataformas streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.
En México, la transmisión estará disponible mediante ViX México. Mientras que en España, los aficionados podrán seguir el estreno de la selección colombiana a través de Movistar+, DAZN Mundial y DAZN Spain.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?
|PAÍS
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|04:00 (jueves 18)
|Movistar+, DAZN Mundial
|DAZN Spain
|Estados Unidos (ET)
|22:00
|FS1, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Estados Unidos (PT)
|19:00
|FS1, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Colombia
|21:00
|Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Colombia
|Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Argentina
|23:00
|TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina
|TyC Sports Play, Flow Sports, DGO, Paramount+
|Chile
|22:00
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
|Ecuador
|21:00
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Perú
|21:00
|DIRECTV Sports Perú
|DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Uruguay
|23:00
|Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Venezuela
|22:00
|DIRECTV Sports Venezuela, Eleven
|DGO, Disney+ Premium Sur, Inter
|Bolivia
|22:00
|Tigo Sports Bolivia, Entel TV
|Entel TV
|Paraguay
|22:00
|GEN, Trece
|—
|Panamá
|21:00
|Tigo Sports Panamá
|—
|Costa Rica
|20:00
|FOX+
|—
|Honduras
|20:00
|Tigo Sports Honduras
|—
|Guatemala
|20:00
|TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX Guatemala
|—
|El Salvador
|20:00
|Tigo Sports El Salvador
|—
|Nicaragua
|20:00
|Tigo Sports Nicaragua
|—
|República Dominicana
|22:00
|Pio Deportes
|—
|México
|20:00
|—
|ViX México
|Puerto Rico
|22:00
|Fox Sports 1, Telemundo
|NAICOM
|Brasil
|23:00
|Globo, SporTV
|Globoplay, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, CazéTV, Vivo Play, Zapping
Canales de FS1 y Telemundo para ver Colombia vs. Uzbekistán en Estados Unidos
Los aficionados de Estados Unidos contarán con múltiples opciones para seguir el debut de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo ofrecerá la transmisión en español, mientras que Fox Sports 1 (FS1) tendrá la cobertura principal en inglés. Además, FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo estarán disponibles para teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|FOX (FS1)
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Miami, FL
|Canal 51
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Orlando, FL
|Canal 31
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Tampa, FL
|Canal 49
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Chicago, IL
|Canal 44
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Dallas, TX
|Canal 39
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Houston, TX
|Canal 47
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Las Vegas, NV
|Canal 39
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|San Francisco, CA
|Canal 48
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Seattle, WA
|Canal 7.4
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Denver, CO
|Canal 25
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Washington D.C.
|Canal 44
|FS1
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Horarios, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Uzbekistán por la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido: Colombia vs. Uzbekistán
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo K)
- Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026
- Hora: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT (Estados Unidos); 23:00 (Argentina, Uruguay y Brasil); 22:00 (Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana); 21:00 (Colombia, Perú, Ecuador y Panamá); 20:00 (México y Centroamérica); 04:00 (España, jueves 18)
- Televisión en Estados Unidos: FS1 y Telemundo
- Streaming: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo
- Estadio: Estadio Azteca
- Ciudad: Ciudad de México, México
- Capacidad: 87,523 espectadores