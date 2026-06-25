Por la Fecha 3 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026, las selecciones de Ecuador y Alemania se enfrentarán este jueves 25 de junio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Si te interesa ver el partido, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Ecuador vs. Alemania en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 10:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Ecuador vs. Alemania?
Este jueves 25 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: Das Erste, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, Televen
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua