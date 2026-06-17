Portugal comenzará este miércoles 17 de junio su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a RD Congo por la primera jornada del Grupo K en el NRG Stadium de Houston, Texas. El encuentro marcará una nueva oportunidad para Cristiano Ronaldo, quien disputa el sexto Mundial de su carrera y busca conquistar el único gran título que aún falta en su extraordinario palmarés.
La selección dirigida por Roberto Martínez llega respaldada por una generación que ha sabido competir al máximo nivel en Europa, con figuras como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha y Rúben Dias. Enfrente estará una RD Congo que regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 1974 y que intentará sorprender en uno de los grupos más atractivos de la competición.
En Portugal, el encuentro será transmitido por Sport TV y SIC. Mientras tanto, en Estados Unidos, los aficionados podrán seguir todas las incidencias mediante FOX Network, Telemundo, Universo y diversas plataformas de streaming.
En Sudamérica, DIRECTV Sports (DSports) y DGO liderarán la cobertura regional, complementados por operadores y señales locales según cada país.
En México, los aficionados podrán seguir el debut de Cristiano Ronaldo a través de Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que ViX ofrecerá la transmisión online.
En España, la cobertura estará disponible mediante Movistar+ y DAZN Mundial, con acceso adicional a través de DAZN Spain para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.
En Argentina, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports Argentina, con opciones digitales mediante DGO, Flow y Paramount+. En Uruguay también se suman AUF TV y Paramount+, mientras que en Colombia, Ecuador, Chile y Perú la señal de DIRECTV Sports estará acompañada por DGO y Paramount+ para seguir todas las incidencias del encuentro.
Por su parte, varios países de Latinoamérica complementarán la cobertura con señales de televisión abierta o de alcance nacional, como GEN y Trece en Paraguay, RPC TV y TVMax en Panamá, Canal 10 en Nicaragua, así como Pio Deportes en República Dominicana, ampliando el acceso al partido para millones de aficionados de la región.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?
|PAÍS
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|19:00
|Movistar+, DAZN Mundial
|DAZN Spain
|Estados Unidos (ET)
|13:00
|FOX Network, Telemundo, Universo
|FOX One, Peacock TV, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|10:00
|FOX Network, Telemundo, Universo
|FOX One, Peacock TV, fuboTV
|Argentina
|14:00
|DIRECTV Sports Argentina
|DGO, Flow, Paramount+
|Colombia
|12:00
|DIRECTV Sports Colombia
|DGO, Paramount+
|Chile
|13:00
|DIRECTV Sports Chile
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|12:00
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Paramount+
|Perú
|12:00
|DIRECTV Sports Perú
|DGO, Paramount+
|Uruguay
|14:00
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Venezuela
|13:00
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO, Inter
|Bolivia
|13:00
|Tigo Sports Bolivia, Entel TV
|Entel TV
|Paraguay
|13:00
|GEN, Trece
|—
|Panamá
|12:00
|RPC TV, TVMax
|Medcom GO, Tigo Sports Panamá
|Costa Rica
|11:00
|FOX Costa Rica
|FOX+
|Honduras
|11:00
|FOX Honduras, Tigo Sports Honduras
|Tigo Sports Honduras
|Guatemala
|11:00
|Tigo Sports Guatemala
|—
|El Salvador
|11:00
|Tigo Sports El Salvador
|—
|Nicaragua
|11:00
|Canal 10, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
|—
|República Dominicana
|13:00
|Pio Deportes
|—
|México
|11:00
|Canal 5, TUDN, Azteca 7
|ViX
|Brasil
|14:00
|—
|Disney+ Premium Brasil, CazéTV
Canales de FOX y Telemundo para ver Portugal vs. RD Congo en Estados Unidos
Los aficionados de Estados Unidos contarán con múltiples opciones para seguir el estreno de Portugal en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FOX Network tendrá la cobertura principal en inglés. Además, FOX One, Peacock TV y fuboTV estarán disponibles para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La cobertura radial también estará disponible mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio para quienes prefieran seguir el encuentro a través de audio en directo.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|FOX
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|FOX 7
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|FOX 35
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|FOX 13
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|FOX 32
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|FOX 4
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|FOX 26
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|FOX 11
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|FOX 10
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Las Vegas, NV
|Canal 39
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|San Francisco, CA
|Canal 48
|FOX 2
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Seattle, WA
|Canal 7.4
|FOX 13
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Denver, CO
|Canal 25
|FOX 31
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Washington D.C.
|Canal 44
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo Portugal vs. RD Congo por la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido: Portugal vs. RD Congo
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo K)
- Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026
- Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos); 14:00 (Argentina y Uruguay); 13:00 (Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela); 12:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 11:00 (México y Centroamérica); 19:00 (España)
- Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo y Universo
- Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
- Estadio: NRG Stadium
- Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos
- Capacidad: 72,220 espectadores
- Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)
Portugal inicia una nueva aventura mundialista con la obligación de confirmar sobre el terreno de juego las expectativas que lo sitúan entre los aspirantes al título. Con Cristiano Ronaldo liderando el ataque y una plantilla repleta de talento en todas las líneas, el conjunto luso intentará arrancar con una victoria frente a una RD Congo que vuelve a la élite mundial después de más de cinco décadas y que sueña con escribir una de las historias más inesperadas de la Copa Mundial FIFA 2026.