Portugal y España protagonizan este lunes 6 de julio uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se enfrenten en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, por un boleto a los cuartos de final. El encuentro comenzará a las 13:00 horas del Tiempo de Centro de México (3 p.m. ET / 12 p.m. PT / 21:00 de Madrid) y pondrá frente a frente a Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal en un duelo entre dos de las selecciones favoritas al título.

La Roja llega invicta y sin recibir goles en el torneo, mientras que los lusos buscan repetir el golpe que dio en la final de la Liga de Naciones 2025. Si buscas dónde ver Portugal vs. España EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido en diferentes países del mundo.

En España, el partido Portugal vs. La Furia Roja por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 se podrá ver mediante TVE La 1 HD, RTVE Play, DAZN Spain, Teledeporte (TDP), Movistar+ y La 2 Catalunya, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del torneo para el territorio español.

Los aficionados podrán seguir en directo el duelo entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal a través de televisión abierta, operadores de pago y servicios de streaming autorizados.

Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión estará disponible para la audiencia hispana mediante Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y la narración radial de Fútbol de Primera, mientras que FOX Network ofrecerá la cobertura en inglés.

Los usuarios también podrán acceder al encuentro mediante FOX One y fuboTV. En Puerto Rico, la cobertura estará disponible a través de Telemundo Puerto Rico y Peacock.

En México, el compromiso será transmitido por Canal 5, TUDN y Azteca 7, además de las plataformas digitales ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo.

La expectativa es enorme debido al atractivo que genera el enfrentamiento entre dos de las selecciones favoritas para conquistar el Mundial 2026.

En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la transmisión de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO.

En Colombia, además de DIRECTV Sports Colombia y DGO, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Caracol TV, RCN Televisión, Caracol Play y Deportes RCN.

Mientras tanto, en Perú la cobertura estará disponible por América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports Perú y DGO.

Para Centroamérica, la distribución internacional contempla distintas señales nacionales y regionales.

Costa Rica tendrá la transmisión mediante Teletica Canal 7 y Teletica En Vivo; Guatemala por Tigo Sports Guatemala; Honduras por Tigo Sports Honduras; El Salvador mediante Canal 4, TCS GO y Tigo Sports El Salvador; Nicaragua por ViX y Tigo Sports Nicaragua; Panamá por RPC TV, TVN Panamá, TVMax y Medcom GO; y República Dominicana a través de CDN Deportes y ViX.

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026?

País Hora TV Streaming México (CT) 13:00 Canal 5, TUDN, Azteca 7 ViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes Estados Unidos (ET) 3:00 p.m. FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Estados Unidos (PT) 12:00 p.m. FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes España 21:00 TVE La 1 HD, Movistar+ RTVE Play, DAZN Spain Colombia 14:00 Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports Caracol Play, DGO Perú 14:00 América TV, DIRECTV Sports Perú América TVGO, DGO Ecuador 14:00 DIRECTV Sports Ecuador DGO Venezuela 15:00 DIRECTV Sports Venezuela DGO Chile 15:00 DIRECTV Sports Chile DGO Argentina 16:00 DIRECTV Sports Argentina DGO, Flow Uruguay 16:00 DIRECTV Sports Uruguay DGO Paraguay 16:00 Trece, Unicanal — Bolivia 15:00 Unitel, Red Uno Tigo Sports Costa Rica 13:00 Teletica Canal 7 Teletica En Vivo Guatemala 13:00 Tigo Sports Guatemala — Honduras 13:00 Tigo Sports Honduras — El Salvador 13:00 Canal 4, Tigo Sports TCS GO Nicaragua 13:00 Tigo Sports Nicaragua ViX Panamá 14:00 RPC TV, TVN Panamá, TVMax Medcom GO República Dominicana 15:00 CDN Deportes ViX Puerto Rico 15:00 Telemundo Puerto Rico Peacock

Canales de FOX y Telemundo para ver Portugal vs. España EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples alternativas para seguir el choque entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network y FOX One, mientras que la audiencia hispana podrá disfrutar del encuentro mediante Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV y la narración de Fútbol de Primera Radio.

La cobertura incluirá programas previos, análisis, entrevistas, alineaciones confirmadas y todos los detalles de un partido que enfrentará a Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Canales para ver Portugal vs. España EN VIVO en Estados Unidos

Ciudad TV Streaming Nueva York FOX, Telemundo 47 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Miami FOX, Telemundo 51 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Orlando FOX, Telemundo 31 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Tampa FOX, Telemundo 49 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Dallas FOX, Telemundo 39 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Houston FOX, Telemundo 47 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Chicago FOX, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Atlanta FOX, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Los Ángeles FOX, Telemundo 52 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Phoenix FOX, Telemundo 39 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes

Horarios para ver Portugal vs. España EN VIVO hoy

País Hora México (CT) 13:00 Costa Rica 13:00 Guatemala 13:00 Honduras 13:00 El Salvador 13:00 Nicaragua 13:00 Colombia 14:00 Perú 14:00 Ecuador 14:00 Panamá 14:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 Puerto Rico 15:00 República Dominicana 15:00 Chile 15:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Paraguay 16:00 Brasil 16:00 Estados Unidos (ET) 3:00 p.m. Estados Unidos (PT) 12:00 p.m. España 21:00

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en México?

Portugal y España protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 y los aficionados mexicanos tendrán múltiples alternativas para seguir todas las incidencias del encuentro desde el AT&T Stadium de Arlington, Dallas.

La cobertura estará disponible mediante televisión abierta y señales deportivas de alcance nacional, con transmisiones especiales, programas previos, análisis tácticos y la narración completa del compromiso entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.

Canales para ver Portugal vs. España en México

Canal 5

TUDN

Azteca 7

Streaming en México

ViX

TUDN En Vivo

Azteca Deportes En Vivo

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Estados Unidos?

La comunidad hispana en Estados Unidos tendrá múltiples opciones para seguir el encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. La cobertura en español estará liderada por Telemundo y Telemundo Deportes, mientras que FOX ofrecerá la transmisión para la audiencia de habla inglesa.

Canales para ver Portugal vs. España en Estados Unidos

Telemundo

FOX Network

FS1

Streaming en Estados Unidos

FOX One

fuboTV

Telemundo Deportes En Vivo

Radio

Fútbol de Primera

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en España?

La selección española afronta una de sus pruebas más exigentes del torneo y millones de aficionados podrán seguir el partido mediante las señales oficiales que cuentan con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Portugal vs. España en España

TVE La 1 HD

Teledeporte

Movistar+

Streaming en España

RTVE Play

DAZN Spain

DAZN Mundial

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Colombia?

La afición colombiana podrá seguir uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026 mediante televisión abierta, televisión por suscripción y plataformas digitales.

Canales para ver Portugal vs. España en Colombia

Caracol TV

RCN Televisión

DIRECTV Sports Colombia

Deportes RCN

Streaming en Colombia

Caracol Play

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Perú?

Los aficionados peruanos contarán con varias opciones para seguir el compromiso entre portugueses y españoles por un lugar en los cuartos de final.

Canales para ver Portugal vs. España en Perú

América Televisión

DIRECTV Sports Perú

Streaming en Perú

América TVGO

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Argentina?

Argentina seguirá muy de cerca este duelo europeo que definirá a uno de los candidatos al título mundial.

Canales para ver Portugal vs. España en Argentina

DIRECTV Sports Argentina

Streaming en Argentina

DGO

Flow

Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Chile?

La audiencia chilena tendrá acceso al encuentro mediante televisión deportiva y plataformas digitales autorizadas para el Mundial 2026.

Canales para ver Portugal vs. España en Chile

DIRECTV Sports Chile

Streaming en Chile

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Ecuador?

La afición ecuatoriana podrá seguir el partido mediante las señales oficiales encargadas de la cobertura mundialista.

Canales para ver Portugal vs. España en Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador

Streaming en Ecuador

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Uruguay?

Los seguidores uruguayos tendrán acceso a la transmisión oficial mediante televisión deportiva y plataformas digitales.

Canales para ver Portugal vs. España en Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay

Canal 5 Uruguay

Streaming en Uruguay

DGO

AUF TV

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Venezuela?

La audiencia venezolana podrá seguir el encuentro correspondiente a los octavos de final mediante las señales oficiales disponibles en el país.

Canales para ver Portugal vs. España en Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela

Eleven Sports

Streaming en Venezuela

DGO

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Bolivia?

Bolivia contará con transmisión mediante televisión abierta y plataformas deportivas.

Canales para ver Portugal vs. España en Bolivia

Unitel

Red Uno

Streaming en Bolivia

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el compromiso mediante señales nacionales y televisión deportiva.

Canales para ver Portugal vs. España en Paraguay

Trece

Unicanal

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Costa Rica?

Costa Rica contará con transmisión mediante televisión abierta y servicios digitales oficiales.

Canales para ver Portugal vs. España en Costa Rica

Teletica Canal 7

Streaming en Costa Rica

Teletica En Vivo

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Panamá?

La audiencia panameña tendrá múltiples alternativas para seguir el encuentro desde Dallas.

Canales para ver Portugal vs. España en Panamá

RPC TV

TVN Panamá

TVMax

Streaming en Panamá

Medcom GO

Tigo Sports Panamá

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Guatemala?

Los aficionados guatemaltecos podrán seguir el duelo entre Portugal y España por los cuartos de final del Mundial 2026 a través de señales de televisión de paga y plataformas digitales. El encuentro contará con cobertura en vivo para todo el país, incluyendo análisis previo, narración minuto a minuto y reacciones posteriores al partido.

Canales para ver Portugal vs. España en Guatemala

Tigo Sports Guatemala

Streaming en Guatemala

ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Honduras?

En Honduras, el clásico ibérico entre portugueses y españoles estará disponible mediante la cobertura oficial de Tigo Sports. La transmisión incluirá la previa desde el AT&T Stadium, así como todos los detalles de un encuentro que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canales para ver Portugal vs. España en Honduras

Tigo Sports Honduras

Streaming en Honduras

ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en El Salvador?

Los seguidores salvadoreños tendrán varias alternativas para ver el partido entre Portugal y España. Además de la televisión abierta, el encuentro también podrá seguirse mediante servicios de televisión por suscripción y plataformas de streaming compatibles con dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

Canales para ver Portugal vs. España en El Salvador

Canal 4 El Salvador

Tigo Sports El Salvador

Streaming en El Salvador

TCS GO

ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Nicaragua?

La audiencia nicaragüense podrá disfrutar de uno de los enfrentamientos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026 mediante la señal deportiva de Tigo Sports. La cobertura incluirá la transmisión íntegra del encuentro y contenido complementario antes y después del pitazo final.

Canales para ver Portugal vs. España en Nicaragua

Tigo Sports Nicaragua

Streaming en Nicaragua

ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en República Dominicana?

En República Dominicana, el compromiso entre Portugal y España estará disponible a través de una de las principales señales deportivas del país. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro en vivo, además de acceder a contenido digital desde distintas plataformas.

Canales para ver Portugal vs. España en República Dominicana

CDN Deportes

Streaming en República Dominicana

ViX

¿En qué canal transmiten Portugal vs. España EN VIVO hoy en Puerto Rico?

Los aficionados puertorriqueños podrán seguir uno de los partidos más atractivos del Mundial 2026 mediante las mismas plataformas que forman parte de la cobertura oficial para Estados Unidos. La transmisión incluirá narración en español, análisis especializados y acceso en vivo desde diferentes dispositivos conectados a internet.

Canales para ver Portugal vs. España en Puerto Rico

Telemundo Puerto Rico

Streaming en Puerto Rico

Peacock y NAICOM

España y Portugal se enfrentan este lunes 9 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)