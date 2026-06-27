Argentina paralizará Arlington, Texas, al protagonizar uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando mida fuerzas contra Jordania este sábado 27 de junio a partir de las 10 pm hora de Asunción / 9 pm ET / 6 pm PT en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys de la National Football League (NFL). El cruce marcará una oportunidad para que Lionel Messi aumente más su récord como máximo anotador de los Mundiales. Para los aficionados que buscan saber en qué canal ver Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy, te compartimos una completa guía de la cobertura televisiva y por streaming en EE.UU. para no perderte este duelo que genera un fuerte interés entre los aficionados del fútbol.
¿En qué canal ver Argentina vs. Jordania por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.?
El partido Argentina vs. Jordania válido por la tercera jornada del Grupo J del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este sábado 27 de junio en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:
|Canales de televisión
|Streaming
|Telemundo y FOX
|FOX One, Tubi, Peacock y Telemundo App
Asimismo, el encuentro se podrá visualizar en territorio estadounidense a través de fuboTV (que ofrece un periodo de prueba gratis de 5 días para nuevos suscriptores) y Fútbol de Primera Radio.
¿En qué canal ver Argentina vs. Jordania por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el resto del mundo?
El partido Argentina vs. Jordania válido por la tercera jornada del Grupo J del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este sábado 27 de junio (y domingo 28, dependiendo del huso horario) en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: MagentaTV
- Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, inter
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes