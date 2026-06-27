La selección de Argentina se mide ante Jordania en la máxima cita del fútbol internacional. Infórmese sobre en qué canal ver el partido en vivo hoy en Estados Unidos a través de opciones de TV online y streaming. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
La selección de Argentina se mide ante Jordania en la máxima cita del fútbol internacional. Infórmese sobre en qué canal ver el partido en vivo hoy en Estados Unidos a través de opciones de TV online y streaming. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

paralizará Arlington, Texas, al protagonizar uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando mida fuerzas contra Jordania este sábado 27 de junio a partir de las 10 pm hora de Asunción / 9 pm ET / 6 pm PT en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys de la National Football League (NFL). El cruce marcará una oportunidad para que Lionel Messi aumente más su récord como máximo anotador de los Mundiales. Para los aficionados que buscan saber en qué canal ver Argentina vs. Jordania EN VIVO hoy, te compartimos una completa guía de la cobertura televisiva y por streaming en EE.UU. para no perderte este duelo que genera un fuerte interés entre los aficionados del fútbol.

Conoce los horarios y canales de TV en Estados Unidos para ver el partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO este sábado 27 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios y canales de TV en Estados Unidos para ver el partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO este sábado 27 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

¿En qué canal ver Argentina vs. Jordania por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.?

El partido Argentina vs. Jordania válido por la tercera jornada del Grupo J del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este sábado 27 de junio en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

Canales de televisiónStreaming
Telemundo y FOXFOX One, Tubi, Peacock y Telemundo App

Asimismo, el encuentro se podrá visualizar en territorio estadounidense a través de (que ofrece un periodo de prueba gratis de 5 días para nuevos suscriptores) y .

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy por la Jornada 3 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy por la Jornada 3 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿En qué canal ver Argentina vs. Jordania por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el resto del mundo?

El partido Argentina vs. Jordania válido por la tercera jornada del Grupo J del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este sábado 27 de junio (y domingo 28, dependiendo del huso horario) en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

  • México: ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: MagentaTV
  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
  • Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, inter
  • Costa Rica: FOX+
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
  • República Dominicana: Pio Deportes
TV PÚBLICA, TELEFE, TYC SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Argentina vs. Jordania por TV y Online | Mundial | VIDEO
Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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