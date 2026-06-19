Ecuador vs. Curazao jugarán este sábado 20 de junio, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Kansas City, Estados Unidos. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

‘El Tri’, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, cayó en su debut por la mínima diferencia ante Costa de Marfil, en un trabado y muy físico encuentro, en el que el seleccionado amarillo no encontró su mejor versión, y tuvo la mala fortuna de estrellar algunos disparos en los palos del arco rival.

“En el segundo tiempo ajustamos lo que teníamos que ajustar y teníamos controlado para sacar, al menos, un empate. Hicimos un gran desgaste ante un gran rival. El resultado final no era el que queríamos, pero es el comienzo y hay que seguir trabajando”, dijo Beccacece en rueda de prensa.

Por su parte, la debutante Curazao sufrió una dolorosa derrota de 7-1 ante la poderosa Alemania, en un resultado previsible, aunque sus aficionados pudieron celebrar un histórico gol anotado por Livano Comenencia, futbolista del FC Zúrich de Suiza.

Para este encuentro, Ecuador parte como favorito, pero jugará con la presión de que un nuevo tropiezo lo puede dejar ya sin chances de avanzar a la siguiente ronda, sobre todo porque cierra su participación en fase de grupos ante el combinado nacional teutón.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el partido entre Ecuador y Curazao por Teleamazonas en señal abierta. Además, el encuentro estará disponible a través de DSports para los clientes de DirecTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por streaming.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en Perú?

En territorio peruano, el compromiso podrá verse por América Televisión en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports y la plataforma DGO.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro a través de Caracol Televisión, Canal RCN y DSports. También estará disponible mediante DGO.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en Argentina?

En Argentina, el partido será transmitido por DSports, mientras que la plataforma DGO permitirá seguirlo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en Chile?

Los aficionados chilenos podrán ver el encuentro por Chilevisión en señal abierta. Además, estará disponible mediante DSports y DGO.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en Uruguay?

En Uruguay, el compromiso podrá seguirse por Canal 5, Canal 10, Canal 12, además de DSports y DGO.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en Paraguay?

Los hinchas paraguayos tendrán la posibilidad de ver el partido por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12), Popu TV, además de DSports y DGO.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el encuentro mediante DSports y la plataforma DGO, disponibles para los clientes de DirecTV.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en México?

En México, el partido podrá verse por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y la plataforma ViX, dependiendo de la programación oficial de la jornada mundialista.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro a través de La 1 de TVE, Teledeporte y DAZN, según la programación oficial del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el compromiso estará disponible por Univision, TUDN USA, Telemundo, FOX Sports y FOX Deportes, además de las plataformas ViX, Peacock y Fubo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Ecuador vs. Curazao?

El encuentro entre Ecuador vs. Curazao está programado para este sábado 20 de junio desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Brasil y Uruguay el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en México se jugará desde las 8:00 p.m. y en España desde las 01:00 a.m. del domingo 21 de junio.

¿Dónde juegan Ecuador vs. Curazao?

El amistoso internacional entre Ecuador vs. Curazao se disputará en el Estadio Kansas City, Estados Unidos. Este recinto deportivo es utilizado por los Philadelphia Eagles de fútbol americano (NFL y tiene una capacidad de 69 mil espectadores.

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