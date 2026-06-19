El mercado de pases en la Liga 1 no solo se define por los fichajes que van llegando a los clubes, sino también por las posibles salidas que puedan darse de manera inesperada. Precisamente eso es lo que podría ocurrir en Universitario de Deportes, a un mes del inicio del Torneo Clausura, pactado para el sábado 18 de julio cuando enfrentarán a ADT en condición de visitantes. ¿Qué ocurre y por qué la ‘U’ podría perder a un futbolista que ha sido clave en las últimas temporadas?

Según informaron en Modo Fútbol, Independientemente del Valle, vigente campeón del fútbol ecuatoriano, está interesado en contar con los servicios de Jairo Concha. Si bien hasta el momento no ha habido una propuesta formal sobre la mesa, todo hace indicar que esta podría darse en cualquier momento ya que el volante cuenta con el visto bueno del área deportiva del conjunto norteño.

Hasta el momento en la ‘U’ no han recibido comunicación alguna al respecto, pero estarán expectantes por si aparece un ofrecimiento formal para llevarse a Concha, algo que no estaría lejos de ser una realidad si consideramos que, en medio de un nivel colectivo muy bajo del equipo durante el primer semestre del año, fue de los pocos que se salvó con nota aprobatoria. Un detalle no menor es que el mediocampista tiene contrato con los cremas hasta finales de este 2026.

Jairo Concha viene de ser considerado en las últimas convocatorias de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Si es que en estas semanas no aparecer una oferta formal de Independiente del Valle por Concha, eso no quiere decir que desistieron de ficharlo. Podría que ser que decidan esperar a que termine la temporada de manera oficial y a partir de ahí recién iniciar las conversaciones formales, algo que ocurre normalmente en este tipo de casos. Lo real es que sí lo quieren.

En el escenario más positivo, Jairo Concha podría dar el salto al extranjero que tanto estaba esperando, pues viene buscándolo desde hace varias temporadas y estar en una liga competitivos como la ecuatoriana podría ser una buena vitrina para seguir creciendo profesionalmente. También está la posibilidad de que por ahora decida esperar hasta que finalice la temporada, con el objetivo de seguir empujando a la ‘U’ en busca del tetracampeonato.

Mientras esto se esclarece, lo real es que en Universitario están enfocados en su preparación para el Torneo Clausura, ya que están obligados a ganarlo si quieren meterse de lleno en la pelea por el título nacional, tomando en cuenta que Alianza Lima parte con ventaja después de haber ganado el Apertura. Héctor Cúper no tiene margen de error y utilizará estas semanas de preparación para que no se le escape nada cuando tengan que volver al ruedo.

Jairo Concha registra dos títulos nacionales en Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 26 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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