La Selección Española volverá a casa tras convertirse en campeona del mundo y Madrid se prepara para recibir a los jugadores con una multitudinaria celebración. Después de conquistar el Mundial 2026 en Estados Unidos, el equipo compartirá el título con miles de aficionados que se concentrarán en las principales calles de la capital.

La jornada combinará actos institucionales con un gran desfile por Madrid. El grupo liderado por Luis de la Fuente será recibido por las principales autoridades del país antes de iniciar el recorrido que culminará en la plaza de Cibeles, donde se espera el momento más emotivo de la celebración.

¿Cuándo será la celebración de España campeona del Mundial?

Según MARCA, la fiesta oficial está programada para el lunes 20 de julio, pocas horas después del regreso del equipo desde Estados Unidos.

Según la planificación prevista:

La selección aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alrededor de las 14:10 horas .

alrededor de las . Será el primer regreso del equipo a España tras conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia, 16 años después del título logrado en Sudáfrica 2010.

de su historia, 16 años después del título logrado en Sudáfrica 2010. Desde ese momento comenzará una intensa agenda de celebraciones antes del encuentro con la afición.

La agenda oficial antes del desfile por Madrid

Antes de iniciar la fiesta con los seguidores, los campeones cumplirán varios compromisos institucionales.

El recorrido oficial incluye:

Recepción en el Palacio de la Zarzuela , donde serán recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia , junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

, donde serán recibidos por los reyes y , junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Visita al Palacio de la Moncloa, donde mantendrán un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de otras autoridades.

Estas actividades forman parte del reconocimiento institucional por la conquista del Mundial.

Recorrido del autobús de la Selección Española

Una vez concluyan los actos oficiales, comenzará el esperado desfile por las calles de Madrid.

El equipo recorrerá la ciudad en un autobús descapotable, mostrando el trofeo a los miles de aficionados que acompañarán la celebración.

El recorrido previsto pasará por:

Intercambiador de Moncloa.

Calle Princesa.

Alberto Aguilera.

Plaza de Colón.

Plaza de Cibeles.

Durante todo el trayecto se espera una gran presencia de público, con un amplio dispositivo de seguridad y medidas especiales de movilidad para facilitar el desarrollo de la celebración.

Plaza de Cibeles, el momento más esperado de la fiesta

El desfile finalizará en la plaza de Cibeles, escenario elegido para el acto central de la celebración.

En ese lugar, los futbolistas compartirán el título con la afición y ofrecerán el trofeo a los seguidores que se acerquen a la capital para celebrar la conquista de la segunda estrella del fútbol español. Se espera que cientos de miles de personas participen en esta fiesta histórica.

¿A qué hora comenzará la celebración?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado un horario definitivo para el inicio del desfile.

Las previsiones indican que el recorrido comenzará durante la tarde, una vez que finalicen las recepciones oficiales y la selección complete su llegada a Madrid.

Cómo ver en vivo la celebración de España campeona del Mundial

Quienes no puedan asistir a Madrid también podrán seguir la fiesta desde casa.

La llegada de la selección, las recepciones oficiales y el desfile por la capital estarán disponibles mediante la cobertura especial de La 1 de RTVE y sus plataformas digitales, que ofrecerán imágenes en directo de toda la celebración.

Además, distintos medios deportivos realizarán un seguimiento minuto a minuto con las reacciones de los protagonistas y el ambiente que se viva en las calles de Madrid.