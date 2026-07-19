Mundial
Argentina vs. España EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TyC Sports, TV Pública y DIRECTV
Argentina vs. España se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 19 de julio desde las 2:00 p.m. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y América TV (América tvGO).
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Argentina disputará su séptima final en la historia de los Mundiales, mientras que España jugará la segunda tras conquistar el título en Sudáfrica 2010.