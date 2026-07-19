Mundial 

Argentina vs. España EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TyC Sports, TV Pública y DIRECTV

Argentina vs. España se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 19 de julio desde las 2:00 p.m. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y América TV (América tvGO).

Argentina vs. España se enfrentan por la final del Mundial 2026, mira este partido y la transmisión en directo de DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, TV Púbica, Mi Telefe, TV Azteca 7 y TUDN. (Diseño: Depor)
Argentina vs. España se enfrentan por la final del Mundial 2026, mira este partido y la transmisión en directo de DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, TV Púbica, Mi Telefe, TV Azteca 7 y TUDN. (Diseño: Depor)
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Argentina disputará su séptima final en la historia de los Mundiales, mientras que España jugará la segunda tras conquistar el título en Sudáfrica 2010. 

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¿Dónde ver Argentina vs. España en España?

En España, el partido Argentina vs. España podrá verse de forma gratuita por La 1 de TVE y RTVE Play. Además, DAZN también ofrecerá la transmisión en vivo de la final del Mundial 2026.

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¿Dónde ver Argentina vs. España en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir la final Argentina vs. España por FOX, Telemundo, Universo, además de FOX One y Peacock para quienes prefieran verla vía streaming.

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¿Dónde ver Argentina vs. España en México?

En México, el duelo Argentina vs. España será transmitido por Canal 5, Las Estrellas, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium, ofreciendo múltiples alternativas tanto en televisión abierta como por streaming.

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¿Dónde ver Argentina vs. España en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán ver el Argentina vs. España por GEN (Canal 12), Unicanal, Trece (Canal 13), además de DSports mediante DIRECTV y DGO.

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¿Dónde ver Argentina vs. España en Ecuador?

En Ecuador, la final Argentina vs. España podrá seguirse por Teleamazonas (Canal 5), además de DSports a través de DIRECTV y DGO, que ofrecerán la transmisión completa del partido.

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¿Dónde ver Argentina vs. España en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán disfrutar del Argentina vs. España por Canal RCN, Caracol Televisión, DSports y DGO. Asimismo, habrá cobertura en plataformas digitales con los derechos del torneo para el mercado colombiano.

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¿Dónde ver Argentina vs. España en Perú?

En Perú, el encuentro Argentina vs. España será transmitido por América TV (Canal 4) en señal abierta. También podrá verse por DSports mediante DIRECTV y DGO, además de otras plataformas autorizadas para la cobertura del Mundial 2026.

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¿Dónde ver Argentina vs. España en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir la gran final del Mundial 2026 entre Argentina vs. España por Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports. Además, el partido estará disponible mediante Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+ Premium, Flow, Telecentro Play y Paramount+.

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¿A qué hora juegan Argentina vs. España?

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y comenzará en los siguientes horarios:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p. m.
  • México (centro): 1:00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York / ET): 3:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay y Paraguay: 4:00 p. m.
  • España: 9:00 p. m.

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El Estadio New York-Nueva Jersey será el escenario principal del partido entre Argentina vs. España.

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Argentina vs. España se enfrentan por la final del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Argentina vs. España.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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