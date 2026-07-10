España vs. Bélgica juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en España será transmitido por La 1 de RTVE, RTVE Play y DAZN Mundial. En Argentina también podrá seguirse por TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe y TV Pública, mientras que ESPN, a través de Disney+ Premium, será otra de las alternativas para diversos países de la región. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro, este viernes 10 de julio? A las 2:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

España vs. Bélgica: previa del partido

El partido entre España vs. Bélgica marcará uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026 este viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles. La selección española buscará confirmar su condición de favorita gracias a su propuesta basada en la posesión del balón y el talento de su nueva generación, mientras que los belgas intentarán volver a instalarse entre los mejores del planeta con una plantilla que mezcla experiencia y juventud. El ganador de este compromiso asegurará su boleto a las semifinales y quedará a dos victorias de conquistar la Copa del Mundo.

España afronta este encuentro después de superar con autoridad los octavos de final, mostrando un fútbol dinámico, orden defensivo y una gran capacidad para controlar el ritmo de los partidos. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha encontrado equilibrio entre sus líneas y confía en la calidad de sus figuras para seguir avanzando en el torneo. La ‘Roja’ llega con la ilusión de volver a disputar unas semifinales mundialistas y acercarse nuevamente a la posibilidad de levantar el trofeo.

Por su parte, Bélgica continúa demostrando que mantiene el nivel competitivo que la ha convertido en una de las selecciones más respetadas de Europa durante la última década. Los ‘Diablos Rojos’ avanzaron a esta instancia tras superar un exigente duelo en los octavos de final y ahora buscarán dar el golpe frente a una de las favoritas. Su fortaleza física, la velocidad en ataque y la experiencia de varios de sus referentes serán fundamentales para intentar romper el dominio español.

Más allá del favoritismo que pueda recaer sobre España, el encuentro promete ser uno de los más parejos de los cuartos de final del Mundial 2026. La posesión y el juego asociativo de la selección ibérica chocarán con la intensidad, el poderío físico y la contundencia de Bélgica. Con un lugar entre los cuatro mejores del mundo en juego, ambos equipos protagonizarán un duelo de alta exigencia que promete emociones de principio a fin.

España vs. Bélgica. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver España vs. Bélgica EN VIVO por TV y streaming?

El esperado duelo por los cuartos de final del Mundial 2026 podrá seguirse en distintos países a través de señales de televisión abierta, cable y plataformas digitales. En Argentina, la transmisión estará a cargo de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports y sus respectivas plataformas de streaming como Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play.

En Perú, los aficionados podrán seguir el España vs. Bélgica mediante América TV (Canal 4) en señal abierta, además de DSports, la plataforma DGO y Disney+ Premium a través de ESPN. En Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela también estará disponible mediante DSports, DGO y Disney+ Premium, dependiendo del operador contratado. En Paraguay, además, la transmisión podrá seguirse por Canal Trece, mientras que en Bolivia estará disponible mediante Tigo Sports y Disney+ Premium.

Para los aficionados en México, el compromiso será transmitido en señal abierta por Canal 5 de Televisa, además de TUDN y la plataforma ViX Premium, por lo que podrá seguirse tanto por televisión como por streaming. También habrá cobertura digital a través de los canales oficiales de Televisa.

En España, el encuentro podrá verse por La 1 de RTVE, además de las plataformas RTVE Play, La 2 Catalunya y DAZN Mundial, que ofrecerán la transmisión en directo de este atractivo encuentro de los cuartos de final del Mundial 2026. Los aficionados también podrán seguir la cobertura minuto a minuto, alineaciones y todas las incidencias del compromiso en los principales portales deportivos.

España y Bélgica protagonizarán uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026, con un boleto a las semifinales en juego. La selección española intentará imponer su fútbol de posesión, mientras que los ‘Diablos Rojos’ buscarán dar el golpe y seguir avanzando en la Copa del Mundo. Por ello, millones de aficionados alrededor del mundo podrán disfrutar de este atractivo encuentro gracias a la amplia cobertura televisiva y por streaming que tendrá la FIFA para esta fase decisiva del torneo.

¿A qué hora juegan España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026?

El esperado duelo entre españoles y belgas se disputará este viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Debido a que el encuentro se jugará en la costa oeste de Estados Unidos, los horarios variarán según cada país.

En Perú, Colombia y Ecuador, el compromiso entre España y Bélgica comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en Bolivia, Venezuela y Chile el pitazo inicial será a las 3:00 p.m.. Los aficionados en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil podrán disfrutar del encuentro desde las 4:00 p.m..

En México, el partido arrancará a la 1:00 p.m. (Ciudad de México). En la costa oeste de Estados Unidos, como Los Ángeles y Seattle, comenzará a las 12:00 p.m. (PDT), mientras que en la costa este, como Nueva York y Miami, iniciará a las 3:00 p.m. (EDT). En Toronto (Canadá) también se jugará desde las 3:00 p.m..

En Europa, el encuentro podrá seguirse durante la noche. En España comenzará a las 9:00 p.m., mientras que en Bélgica, Francia, Alemania, Italia y otros países de Europa Central el pitazo inicial será también a las 21:00 horas. En Reino Unido empezará a las 8:00 p.m..

Con un boleto a las semifinales en juego, España y Bélgica protagonizarán un partido que concentrará la atención del mundo entero. La selección española buscará confirmar su candidatura al título, mientras que los ‘Diablos Rojos’ intentarán dar un nuevo paso hacia la gloria mundial.

España vs. Bélgica: posibles alineaciones

España: Unai Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.

Bélgica: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, Raskin, Doku, Trossard y De Ketelaere.

España vs. Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: Selección Española)