España vs. Francia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo argentino se mirará vía TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe y TV Pública, y en España por La1 de TVE (RTVE Play). ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 2:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

España vs. Francia: previa del partido

España y Francia protagonizarán este martes 14 de julio una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, cuando se enfrenten en el Estadio Dallas por un lugar en la gran final. La ‘Roja’ llega impulsada por el gran nivel mostrado durante el torneo y por el respaldo de la prensa española, que considera al equipo de Luis de la Fuente como uno de los principales candidatos al título tras eliminar a Bélgica en los cuartos de final.

El conjunto español ha destacado por su solidez colectiva, el protagonismo de jóvenes figuras como Lamine Yamal y el liderazgo de futbolistas como Mikel Merino, quienes han sido determinantes en la fase eliminatoria. Los medios españoles confían en que España pueda imponer su estilo de posesión y presión alta para neutralizar a un rival que también llega en un excelente momento.

Francia, dirigida por Didier Deschamps, afronta la semifinal después de superar con autoridad a Marruecos en cuartos de final y mantiene intacta su candidatura al título. El combinado francés vuelve a depositar gran parte de sus esperanzas en Kylian Mbappé, aunque Deschamps ha intentado trasladar el favoritismo a España en la antesala del compromiso, aumentando la expectativa por un duelo entre dos de las mejores selecciones del campeonato.

El encuentro también tendrá un importante componente histórico, ya que ambos equipos buscarán regresar a una final mundialista y confirmar su condición de potencias del fútbol europeo. España intentará romper el recuerdo de la eliminación sufrida ante Francia en Alemania 2006, mientras que los franceses buscarán frenar el gran momento de la ‘Roja’ en un partido que muchos consideran una final anticipada del Mundial 2026.

¿En qué canales de TV ver España vs. Francia y a qué hora juegan?

La semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia se disputará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas de Arlington, Texas. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Dallas (CDT), equivalente a las 21:00 de España.

En Perú, el partido podrá verse desde las 2:00 p.m. a través de América TV (América tvGO), DSports (DIRECTV), Disney+ Premium y Paramount+. En España, la transmisión estará disponible desde las 9:00 p.m. por La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

En Argentina, el compromiso iniciará a las 4:00 p.m. y podrá seguirse mediante TyC Sports, Telefe (Mi Telefe), TV Pública, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Mientras tanto, en México comenzará a la 1:00 p.m. y será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7, ViX y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

España vs. Francia se enfrentan por el Mundial 2026. (Video: RFEF)