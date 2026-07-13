España vs. Francia volverán a cruzar caminos en una cita de máxima exigencia. Este martes 14 de julio, ambas selecciones se enfrentarán en el Estadio Dallas de Arlington, Texas, por un lugar en la gran final del Mundial 2026. El choque reúne a dos de los equipos más sólidos del torneo y ha sido catalogado como una auténtica final anticipada por el nivel futbolístico y el potencial de sus planteles.

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega a las semifinales tras una campaña que ha reforzado su candidatura al título. Después de superar la fase de grupos, España eliminó a Austria en los dieciseisavos de final, venció por la mínima a Portugal en octavos y logró una valiosa victoria por 2-1 frente a Bélgica en cuartos de final, resultado que desató la euforia de los medios españoles y confirmó el gran momento de la ‘Roja’.

En España existe una gran confianza en el equipo nacional. La prensa de dicho país ha destacado el carácter competitivo mostrado por el conjunto de De la Fuente, especialmente en los partidos de eliminación directa. La actuación de jugadores como Mikel Merino ha sido especialmente valorada, mientras que el crecimiento de jóvenes figuras como Lamine Yamal mantiene ilusionada a toda la afición española.

Lamine Yamal solo registra un gol en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Francia, por su parte, aterriza en esta semifinal con números que impresionan. El conjunto de Didier Deschamps ha ganado todos sus encuentros en el torneo y viene de dejar en el camino a Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0). Su fortaleza defensiva y su contundencia ofensiva lo han convertido en uno de los equipos más temidos del campeonato.

Gran parte de la atención estará centrada en Kylian Mbappé, principal referencia ofensiva de los franceses. La prensa española ha identificado al delantero como la mayor amenaza para la ‘Roja’ y considera que frenarlo será una de las claves del partido. Francia cuenta además con una plantilla repleta de talento y experiencia internacional, capaz de resolver encuentros muy cerrados con acciones individuales.

Del lado español, la expectativa gira alrededor de la capacidad del equipo para imponer su estilo de posesión y presión alta. Futbolistas como Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Mikel Merino y otros referentes del mediocampo han sido determinantes durante el torneo. La ‘Roja’ buscará controlar el ritmo del encuentro y evitar que Francia encuentre espacios para explotar la velocidad de sus atacantes.

El historial entre ambas selecciones añade un ingrediente extra a la semifinal. España y Francia se han enfrentado en numerosas ocasiones a lo largo de su historia, con una ligera ventaja para los españoles en el balance general. En Copas del Mundo solo registran un antecedente directo, ocurrido en Alemania 2006, cuando los franceses remontaron para imponerse por 3-1 en los octavos de final.

Kylian Mbappé es la máxima figura de Francia. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan España vs. Francia?

El partido entre España vs. Francia, válido por las semifinales del Mundial 2026, se disputará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas. El cruce está programado para las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿En qué canales ver España vs. Francia?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que en suelo peruano se mirará por América TV (Canal 4 o América tvGO).

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