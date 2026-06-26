Este viernes 26 de junio desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, con siete horas más en España), España vs. Uruguay se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la Copa del Mundo 2026, válido por la tercera jornada de a fase de grupos. ¿Cómo ver este encuentro en España? Disfrútalo vía La1 de TVE y por streaming en RTVE Play. En Uruguay, por su parte, se verá vía Canal 5, Antel TV, DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). El encuentro tendrá lugar en el Estadio Guadalajara, ubicado en México. Vive todos los detalles en Depor, pero sin buscarlo por Fútbol Libre TV.

Uruguay vs. España. (Video: AUF)

¿Cómo ver España vs. Uruguay en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el partido entre España y Uruguay a través de La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN Mundial, señales que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver España vs. Uruguay en Uruguay?

En Uruguay, el encuentro podrá verse por Canal 5, Antel TV, Canal 10 y Canal 12 (Teledoce). Además, los aficionados tendrán la posibilidad de seguir el compromiso mediante DSports a través de DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

¿Cómo ver España vs. Uruguay en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar del compromiso por Telefe y TyC Sports, además de DSports mediante DIRECTV y DGO, que también cuentan con una amplia cobertura del Mundial 2026.

¿Cómo ver España vs. Uruguay en Perú?

En Perú, el partido estará disponible por América Televisión en señal abierta. Asimismo, podrá seguirse por ESPN mediante Disney+ Premium y por DSports para clientes de DIRECTV y DGO.

¿Cómo ver España vs. Uruguay en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. Además, estará disponible mediante ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Cómo ver España vs. Uruguay en Ecuador?

En Ecuador, el compromiso podrá verse por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. También estará disponible por ESPN mediante Disney+ Premium, además de DSports y DGO.

¿Cómo ver España vs. Uruguay en Chile?

Los aficionados chilenos podrán seguir el partido por Chilevisión, además de ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Cómo ver España vs. Uruguay en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión estará a cargo de Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV. Asimismo, el encuentro podrá verse por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Cómo ver España vs. Uruguay en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del encuentro por Canal 5, TUDN y Azteca 7, además de la plataforma de streaming ViX, que también cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

¿Cómo ver España vs. Uruguay en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido estará disponible por FOX, FS1, Telemundo y Universo, además de diversas plataformas digitales asociadas a estas cadenas.