transmitirá el choque entre EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este martes 7 de julio en el Estadio Atlanta, a partir de las 11:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), podrás seguir la televisación de TyC Sports, Mi Telefe y TV Pública para todo el pueblo argentino. No recomendamos Pelota Libre TV.

El compromiso entre Argentina vs. Egipto será televisado por TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: AFA)
El compromiso entre Argentina vs. Egipto será televisado por TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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