ESPN transmitirá el choque entre Bélgica vs. Senegal EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para el miércoles 1 de julio en el Estadio Seattle, a partir de las 3:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; 5:00 p.m. en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; 2:00 p.m. en México; y 10:00 p.m. en España. Además de ESPN, podrás seguir la transmisión por América TV, América tvGO, CazéTV, GOL Caracol TV, TV Azteca 7 y DSports (DIRECTV y DGO). No recomendamos Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Bélgica se enfrenta ante Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Bélgica)

¿Cómo ver por Disney Plus para seguir Bélgica vs. Senegal?

Si ESPN transmite el partido entre Bélgica vs. Senegal en tu país, podrás verlo mediante Disney Plus. Solo debes ingresar a la plataforma con una suscripción que incluya los canales deportivos de ESPN, acceder a la sección de deportes en vivo y seleccionar la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver por cable para seguir Bélgica vs. Senegal?

La manera más tradicional de acceder a la transmisión es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Flow, Telecentro y otros incluyen ESPN dentro de sus paquetes, permitiendo seguir el partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver por internet para seguir Bélgica vs. Senegal?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante internet a través de Disney Plus, plataforma que ofrece la programación de ESPN en los países donde el servicio está habilitado. Solo se requiere una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver desde el celular para seguir Bélgica vs. Senegal?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone pueden descargar la aplicación de Disney Plus para Android o iPhone. Luego de iniciar sesión, deberán ingresar a la sección de deportes en vivo y buscar la transmisión del compromiso.

¿Cómo ver desde una tablet para seguir Bélgica vs. Senegal?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante la aplicación oficial de Disney Plus. Esta alternativa ofrece la posibilidad de seguir el partido desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver en Smart TV para seguir Bélgica vs. Senegal?

Los usuarios de Smart TV pueden instalar la aplicación de Disney Plus, iniciar sesión y acceder a la sección de deportes para disfrutar del partido entre Bélgica y Senegal en una pantalla más grande.

¿Cómo ver desde una PC o laptop para seguir Bélgica vs. Senegal?

Otra opción consiste en ingresar al sitio oficial de Disney Plus desde una computadora. Una vez dentro de la plataforma, podrás acceder a los contenidos deportivos de ESPN y seguir el encuentro en directo.

¿Cómo ver mediante un operador de TV para seguir Bélgica vs. Senegal?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a ESPN tanto desde el decodificador como desde sus aplicaciones móviles y plataformas online. De esta manera, los usuarios pueden seguir el partido en vivo dentro o fuera de casa utilizando las credenciales de su servicio contratado.

¿Cómo ver en múltiples dispositivos para seguir Bélgica vs. Senegal?

Dependiendo del plan contratado, Disney Plus permite acceder al contenido de ESPN desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así, los aficionados pueden elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre Bélgica y Senegal por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.