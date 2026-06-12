Por la primera fecha del Mundial 2026, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de y DSports para toda Latinoamérica. Además, se puede ver a través de Disney Plus y DGO. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, correspondiente a la jornada inaugural para ambas selecciones en la Copa del Mundo, está programado para las 2:00 p.m. del viernes 12 de junio en el BMO Field, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador.

Canadá vs. Bosnia se enfrentan por la jornada 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)
Canadá vs. Bosnia se enfrentan por la jornada 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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