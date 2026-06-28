ESPN transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para el domingo 28 de junio en el Estadio Los Angeles, a partir de las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de América TV, América tvGO, Caze TV, Caracol Televisión, Canal RCN, Telefe, TyC Sports y DSports (DIRECTV y DGO). No recomendamos Fútbol Libre TV.

Canadá se enfrenta a Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)
Canadá se enfrenta a Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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