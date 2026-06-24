ESPN transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO por el , tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en Disney Plus. Recuerda que este evento está programado para el miércoles 24 de junio en el Estadio Vancouver, a partir de las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora más en Bolivia; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de América TV, América TVGO, Caracol TV, TV Azteca 7, Telefe y DSports (DIRECTV y DGO), según el país. No recomendamos Fútbol Libre TV.

ESPN, Canadá vs. Suiza en directo: ver gratis Disney Plus y DSports (DIRECTV). (Video: @canadasoccer)
ESPN, Canadá vs. Suiza en directo: ver gratis Disney Plus y DSports (DIRECTV). (Video: @canadasoccer)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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