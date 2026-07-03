ESPN transmitirá el choque entre EN VIVO y EN DIRECTO por el , tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este viernes 3 de julio en el Estadio Kansas, a partir de las 8:30 p.m. en Colombia, Perú y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de Caracol Televisión, Canal RCN, DSports (DIRECTV y DGO), Caze TV y TV Azteca 7. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)
Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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