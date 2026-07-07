ESPN transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO por el , tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este martes 7 de julio en el Estadio de Vancouver, a partir de las 3:00 p.m. en Colombia, Perú y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de Caracol Televisión, Canal RCN, DSports (DIRECTV y DGO), Caze TV y TV Azteca 7. No recomendamos Fútbol Libre TV.

ESPN, Colombia vs. Suiza en directo: ver gratis Disney Plus y DSports (DIRECTV). (Video: @fcfseleccioncol)
ESPN, Colombia vs. Suiza en directo: ver gratis Disney Plus y DSports (DIRECTV). (Video: @fcfseleccioncol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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