Por la primera fecha del , vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de ESPN y DSports para toda Latinoamérica. Además, se puede ver a través de Disney+ y DGO. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, correspondiente a la jornada inaugural de la Copa del Mundo, está programado para las 9:00 p.m. del jueves 11 de junio en suelo peruano, a la misma hora en Colombia y Ecuador.

República Checa se enfrenta a Corea del Sur por la fecha 1 de la Copa del Mundo (Video: Fútbol 11)
República Checa se enfrenta a Corea del Sur por la fecha 1 de la Copa del Mundo (Video: Fútbol 11)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC