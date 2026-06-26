ESPN transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en Disney Plus. Recuerda que este evento está programado para el viernes 26 de junio en el Seattle Stadium, a partir de las 10:00 p.m. (hora de Perú). Además de ESPN, podrás seguir la transmisión por América TV, América TVGO, DSports (DIRECTV) y DGO en distintos países de Latinoamérica. No recomendamos utilizar señales piratas para seguir este compromiso correspondiente a la tercera fecha del Mundial 2026.

Egipto vs. Irán se enfrentan por la fecha 3 del Mundial 2026. (Video: Selección de Egipto)
Egipto vs. Irán se enfrentan por la fecha 3 del Mundial 2026. (Video: Selección de Egipto)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC