transmitirá el choque entre EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para el viernes 19 de junio en el , a partir de las 5:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de América TV, América TVGO, Cazé TV, GOL Caracol TV, TV Azteca 7 y TyC Sports. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Escocia se enfrenta a Marruecos por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de Escocia)
Escocia se enfrenta a Marruecos por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de Escocia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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