ESPN transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para el miércoles 1 de julio en el Estadio San Francisco, a partir de las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de América TV, América tvGO, CazéTV, GOL Caracol TV, TV Azteca 7 y FOX Sports. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Estados Unidos enfrentará a Bosnia por el Mundial 2026. (Video: Selección de Estados Unidos)
Estados Unidos enfrentará a Bosnia por el Mundial 2026. (Video: Selección de Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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