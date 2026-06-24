transmitirá el choque entre EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este miércoles 24 de junio Estadio Seattle, a partir de las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), podrás seguir la televisación de Unicanal, Trece TUDN, Canal 5 de Televisa, ViX Premium y TV Azteca 7 para todo el pueblo mexicano. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Bosnia vs. Qatar se enfrentan por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Video: @bih.reprezentacija)
Bosnia vs. Qatar se enfrentan por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Video: @bih.reprezentacija)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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