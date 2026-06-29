transmitirá el duelo entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en Disney+ Premium. Recuerda que este compromiso, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, está programado para el lunes 29 de junio en el Estadio Houston, desde las 12:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 11:00 a.m. en México; a las 2:00 p.m. en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay; y a las 7:00 p.m. en España. Además de ESPN, el partido también podrá verse por América TV (Canal 4) en Perú, DSports (DIRECTV y DGO) en gran parte de Sudamérica, TV Azteca 7 en México y TV Globo en Brasil. ¡No lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos!

Brasil vs. Japón se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: CBF)
Brasil vs. Japón se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: CBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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