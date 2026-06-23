ESPN transmitirá el choque entre Colombia vs. RD Congo EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este martes 23 de junio en el Estadio Guadalajara, a partir de las 9:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), podrás seguir la televisación de GOL Caracol y Canal RC para todo el pueblo colombiano. No recomendamos Fútbol Libre TV.

La Selección Colombia afronta uno de esos partidos que pueden cambiar el rumbo de un Mundial. Después de comenzar con una convincente victoria sobre Uzbekistán, el equipo de Néstor Lorenzo sabe que un nuevo triunfo frente a RD Congo no solo lo acercará a los dieciseisavos de final, sino que también le permitirá afrontar la última jornada con mayor tranquilidad. El buen ambiente que rodea al plantel ha sido uno de los temas más destacados por la prensa colombiana en la previa del compromiso.

Más allá del favoritismo de la Tricolor, el duelo exige máxima concentración. RD Congo demostró en su estreno que tiene argumentos para competir al más alto nivel al igualar frente a Portugal, apoyándose en una defensa muy disciplinada y en la velocidad de sus atacantes para salir al contragolpe. Ese rendimiento ha llevado a los analistas colombianos a considerar que será un rival mucho más exigente de lo que indican los antecedentes.

Uno de los grandes atractivos del encuentro estará en la capacidad de Colombia para romper el bloque defensivo africano. El combinado cafetero cuenta con futbolistas desequilibrantes como Luis Díaz, Jhon Arias y James Rodríguez, quienes buscarán generar espacios mediante la circulación del balón y el juego por las bandas. La efectividad en el área rival será un aspecto determinante para inclinar la balanza a favor del conjunto sudamericano.

Con el Estadio Guadalajara como escenario, se espera un ambiente de fiesta por la numerosa presencia de aficionados colombianos que han acompañado al equipo durante el torneo. Si Colombia consigue imponer su ritmo y confirma el nivel mostrado en su debut, quedará muy cerca de asegurar su presencia en la fase eliminatoria. Sin embargo, RD Congo ya dejó claro que llegó al Mundial 2026 dispuesto a desafiar cualquier pronóstico y buscar otra actuación histórica.

¿Cómo ver Colombia vs. RD Congo por ESPN?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Colombia y RD Congo a través de ESPN, una de las señales deportivas que transmite el Mundial 2026 para gran parte de Latinoamérica. El canal ofrecerá la cobertura completa del encuentro, con la previa, el relato en vivo, el análisis de los especialistas y las reacciones posteriores al compromiso.

¿Cómo ver Colombia vs. RD Congo por Disney+ Premium?

Los usuarios con una suscripción activa a Disney+ Premium podrán acceder a la señal en vivo de ESPN desde la plataforma de streaming. Esta alternativa permite disfrutar del partido desde cualquier lugar con conexión a internet y desde múltiples dispositivos.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para seguir Colombia vs. RD Congo?

Quienes tengan un teléfono Android o iPhone solo deberán descargar la aplicación de Disney+, iniciar sesión con su cuenta Premium y acceder a la transmisión en directo del encuentro entre la Tricolor y el conjunto africano.

¿Cómo ver ESPN por cable para el Colombia vs. RD Congo?

ESPN está disponible en la programación de la mayoría de operadores de televisión por suscripción en Latinoamérica, como DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, Flow, Tigo, VTR, Liberty y otros servicios de cable. Los usuarios únicamente deberán sintonizar el canal correspondiente dentro de su paquete contratado.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para el Colombia vs. RD Congo?

Los televisores inteligentes compatibles permiten instalar la aplicación de Disney+ para acceder a la transmisión en vivo de ESPN. De esta forma, los aficionados podrán disfrutar del partido en pantalla grande y con una experiencia similar a la televisión tradicional.

¿Cómo ver Colombia vs. RD Congo desde una computadora?

La transmisión también podrá seguirse desde una laptop o computadora ingresando a Disney+ Premium mediante un navegador web. Además del partido, los usuarios tendrán acceso a programas especiales, análisis y contenidos exclusivos del Mundial 2026.

¿Cómo ver ESPN desde una tablet para seguir el partido?

Las tablets representan otra excelente opción para ver el encuentro. Con la aplicación de Disney+ instalada y una suscripción Premium activa, los aficionados podrán seguir cada minuto del duelo entre Colombia y RD Congo desde cualquier lugar.

¿Qué cobertura especial ofrece ESPN durante el Mundial 2026?

Además de transmitir los partidos en vivo, ESPN complementa su programación con previas, análisis tácticos, estadísticas, entrevistas, reportes desde las sedes mundialistas y programas especiales dedicados a la Copa del Mundo, ofreciendo una cobertura integral para los seguidores del torneo.

¿Por qué ver Colombia vs. RD Congo por ESPN?

Gracias a su disponibilidad en televisión por cable y mediante Disney+ Premium, ESPN ofrece múltiples alternativas para seguir el Mundial 2026 desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV, permitiendo que los aficionados no se pierdan ningún detalle del choque entre Colombia y RD Congo.

Por el Mundial 2026, Colombia vs. RD Congo se pasará por GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: FCF)