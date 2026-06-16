transmitirá el choque entre EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este martes 16 de junio en el Estadio Kansas City, a partir de las 8:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, lo verás por TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, GOL Caracol TV y TV Azteca 7. ¡No lo busques en Pelota Libre TV!

Mira la transmisión del Argentina vs. Argelina vía TyC Sports, TV Pública, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: Selección Argentina)
Mira la transmisión del Argentina vs. Argelina vía TyC Sports, TV Pública, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: Selección Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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