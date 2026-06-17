transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este miércoles 17 de junio en el Estadio Ciudad de México, a partir de las 9:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, lo verás por GOL Caracol TV, Canal RCN, TyC Sports, TV Pública y TV Azteca 7. ¡No lo busques en Fútbol Libre TV!

Colombia vs. Uzbekistán se enfrentan por la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección Colombia / Instagram)
Colombia vs. Uzbekistán se enfrentan por la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección Colombia / Instagram)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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