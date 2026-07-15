Las semifinales del Mundial 2026 reúnen este miércoles a dos selecciones acostumbradas a convivir con la presión de las grandes citas. Argentina, vigente campeona del mundo, se enfrentará a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con la posibilidad de disputar una nueva final y seguir defendiendo la corona obtenida en Catar. Del otro lado estará un conjunto inglés que busca terminar con una larga espera y regresar a la lucha por el título más importante del fútbol internacional.
La Albiceleste alcanzó esta instancia después de eliminar a Suiza en una exigente serie que se resolvió durante la prórroga, mientras que los dirigidos por Thomas Tuchel dejaron en el camino a Noruega gracias a una actuación decisiva de Jude Bellingham. El encuentro comenzará a las 16:00 horas de Buenos Aires (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) y contará con transmisión EN VIVO para gran parte de Latinoamérica a través de ESPN y Disney+ Premium.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Argentina e Inglaterra para la mayoría de países de Sudamérica. La cobertura incluirá programas especiales previos al encuentro, análisis tácticos, estadísticas en tiempo real, entrevistas y la narración completa de una de las semifinales más esperadas de la Copa Mundial FIFA 2026.
Quienes prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá la señal en vivo y una programación especial dedicada a la recta final del torneo.
Canales de ESPN Latinoamérica para ver Argentina vs. Inglaterra
|País
|ESPN
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?
ESPN 2 complementará la cobertura del Mundial 2026 en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador de televisión contratado, los usuarios también podrán acceder al partido mediante esta señal alternativa, además de la transmisión principal disponible en Disney+ Premium.
Canales de ESPN 2 para ver Argentina vs. Inglaterra
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
|México
|Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
Disney+ Premium permitirá seguir la semifinal desde teléfonos móviles, computadoras, Smart TV y otros dispositivos compatibles. Los suscriptores tendrán acceso a la transmisión en vivo, programas especiales, análisis de expertos, entrevistas y contenidos exclusivos relacionados con el Mundial 2026.
Dispositivos compatibles con Disney+ Premium
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Apple TV
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
- Computadoras Windows y Mac
- Teléfonos Android
- iPhone
- Tablets Android
- iPad
Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
|País
|Plan mensual
|Argentina
|$18.399 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|Ecuador
|USD $11.99
|Perú
|S/ 34.90
|México
|$319 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|Venezuela
|USD $16.99
|Paraguay
|USD $16.99
|Bolivia
|USD $16.99
¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?
Disney+ Estándar
- Catálogo completo de Disney+
- Películas y series de Star
- ESPN y ESPN 3
- Calidad Full HD
- Dos dispositivos simultáneos
- Descargas en dispositivos compatibles
Disney+ Premium
- Catálogo completo de Disney+
- Películas y series de Star
- Todos los canales y eventos de ESPN
- Calidad hasta 4K Ultra HD
- Dolby Vision y Dolby Atmos
- Cuatro dispositivos simultáneos
- Eventos deportivos exclusivos
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026
|Detalle
|Información
|Fecha
|Miércoles 15 de julio de 2026
|Partido
|Argentina vs. Inglaterra
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinales)
|Hora Colombia, Perú y Ecuador
|2:00 p.m.
|Hora Venezuela y Bolivia
|3:00 p.m.
|Hora Chile
|4:00 p.m.
|Hora Argentina, Uruguay y Paraguay
|4:00 p.m.
|Hora México (CT)
|1:00 p.m.
|Hora Estados Unidos
|3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT
|Hora España
|21:00 horas
|TV Latinoamérica
|ESPN y ESPN 2
|Streaming
|Disney+ Premium
|Estadio
|Mercedes-Benz Stadium
|Ciudad
|Atlanta, Georgia (Estados Unidos)
Análisis de Noé Yactayo
“Las semifinales rara vez premian al equipo que mejor juega. Con frecuencia terminan favoreciendo al que mejor interpreta los momentos críticos del partido. Argentina e Inglaterra han llegado hasta aquí precisamente por esa capacidad para sobrevivir cuando los encuentros se vuelven incómodos y los espacios desaparecen.
La selección argentina conserva una ventaja difícil de medir en cifras: la experiencia de un grupo que ya sabe lo que significa disputar y ganar una final mundialista. Messi continúa siendo el rostro principal del proyecto, pero alrededor suyo aparecen futbolistas como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Emiliano Martínez, acostumbrados a responder en escenarios de máxima exigencia.
Inglaterra, en cambio, parece representar el futuro inmediato del fútbol europeo. Jude Bellingham atraviesa un torneo sobresaliente, Harry Kane mantiene su peso en el área y la plantilla de Thomas Tuchel combina juventud y experiencia en proporciones equilibradas. Más que una semifinal, Atlanta recibirá un duelo entre dos generaciones de talento que buscan un mismo destino: la final del Mundial 2026.”