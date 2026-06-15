ESPN transmitirá el choque entre Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este lunes 15 de junio en el Estadio Miami, a partir de las 5:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, lo verás por Antel TV, Canal 5, GOL Caracol TV, TV Azteca 7 y TyC Sports. No recomendamos Fútbol Libre TV.

El partido entre Uruguay vs. Arabia Saudita se verá por Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7. (Video: AUF)

¿Cómo ver ESPN para seguir Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

Uruguay afrontará un partido clave frente a Arabia Saudita en la fase de grupos del Mundial 2026, un encuentro que genera gran expectativa entre los hinchas de la Celeste. Para quienes buscan seguir todas las incidencias del compromiso a través de ESPN, existen diversas alternativas para acceder a la señal desde televisión, internet y dispositivos móviles. ESPN forma parte de la cobertura mundialista en numerosos países y también puede verse mediante plataformas digitales autorizadas.

¿Cómo ver ESPN por Disney+ para Uruguay vs. Arabia Saudita?

Una de las opciones más populares para seguir Uruguay vs. Arabia Saudita es Disney+, plataforma que integra los contenidos deportivos de ESPN en distintos mercados. Los usuarios solo deben ingresar con una suscripción compatible, acceder a la sección ESPN y seleccionar la transmisión en vivo del encuentro. La disponibilidad puede variar según el país y el plan contratado.

¿Cómo ver ESPN por cable para Uruguay vs. Arabia Saudita?

Los aficionados también podrán ver el partido mediante los canales tradicionales de ESPN incluidos en los principales operadores de televisión por suscripción. Empresas como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Flow, Telecentro y otros proveedores ofrecen acceso a las señales de ESPN dentro de sus paquetes deportivos o básicos.

¿Cómo ver ESPN por internet para seguir el Mundial 2026?

Otra alternativa es acceder a ESPN a través de internet. Disney+ permite disfrutar de eventos deportivos en vivo desde una computadora, smartphone, tablet o Smart TV, siempre que el usuario cuente con una conexión estable y una suscripción activa. Esta opción resulta ideal para quienes desean seguir el Mundial 2026 fuera de casa.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para Uruguay vs. Arabia Saudita?

Los usuarios de Android y iPhone pueden descargar la aplicación de Disney+ y acceder a la sección ESPN para ver el encuentro en directo. Esta modalidad permite seguir el partido desde cualquier lugar, ya sea durante un viaje, en el trabajo o mientras se realizan otras actividades.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para ver Uruguay vs. Arabia Saudita?

Los televisores inteligentes compatibles con Disney+ ofrecen acceso directo a ESPN. Basta con instalar la aplicación, iniciar sesión y buscar la transmisión del partido. Esta alternativa brinda una experiencia similar a la televisión tradicional, pero con la flexibilidad del streaming.

¿Cómo ver ESPN desde una PC o laptop?

Quienes prefieran ver Uruguay vs. Arabia Saudita desde una computadora pueden ingresar al sitio oficial de Disney+, iniciar sesión y acceder a la sección de deportes. Desde allí será posible seguir la cobertura del encuentro y el resto de los partidos del Mundial 2026 disponibles en la plataforma.

¿Cómo ver ESPN en múltiples dispositivos al mismo tiempo?

Dependiendo del plan contratado, Disney+ permite acceder al contenido de ESPN desde diferentes dispositivos. Esto facilita que varios miembros de una familia puedan disfrutar de distintos contenidos simultáneamente, incluyendo la cobertura de la Copa del Mundo.