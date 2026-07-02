Señal de ESPN y Disney Plus Premium en vivo para ver la transmisión de Portugal vs. Croacia en directo, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el BMO Field de Toronto. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de ESPN y Disney Plus Premium en vivo para ver la transmisión de Portugal vs. Croacia en directo, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el BMO Field de Toronto. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

La hora de la verdad para Cristiano Ronaldo ha llegado. En el último Mundial de CR7, Portugal enfrentará a Croacia EN VIVO este jueves 02 de julio, por 16avos de final del Mundial 2026, encuentro que podrás seguirlo a través de ESPN y Disney Plus Premium en streaming online, a partir de las 6:00 p.m. Perú y Colombia / 8:00 p.m. Argentina y Uruguay. Los lusos chocarán ante el poderío croata, que llevan 3 Mundiales consecutivos llegando a instancias de playoffs.

Conoce cómo ver por TV y dónde seguir online el partido Portugal vs. Croacia EN VIVO GRATIS HOY 2 de julio, por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026 desde el BMO Field de Toronto, Canadá. (Foto: Composición Depor)
Conoce cómo ver por TV y dónde seguir online el partido Portugal vs. Croacia EN VIVO GRATIS HOY 2 de julio, por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026 desde el BMO Field de Toronto, Canadá. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Portugal vs. Croacia para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo C.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación especial dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Portugal vs. Croacia por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura mundialista en diferentes mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

Disney+ Estándar

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • ESPN y ESPN 3
  • Calidad Full HD
  • Dos dispositivos simultáneos
  • Descargas en dispositivos compatibles

Disney+ Premium

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • Todos los canales y eventos de ESPN
  • Calidad hasta 4K Ultra HD
  • Dolby Vision y Dolby Atmos
  • Cuatro dispositivos simultáneos
  • Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver Portugal vs. Croacia EN VIVO por 16avos del Mundial 2026

  • Fecha: Jueves 2 de julio de 2026
  • Horario: 6:00 p.m. Perú, Ecuador y Colombia / 8:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: ESPN
  • Streaming: Disney Plus Premium
  • Lugar: Estadio BMO Field de Toronto, Canadá
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