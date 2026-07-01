Portugal y Croacia protagonizan uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección portuguesa, con Cristiano Ronaldo como gran referente, buscará avanzar a la siguiente ronda frente a un rival que llega dispuesto a sorprender en un duelo de eliminación directa que promete emociones de principio a fin.

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir el partido EN VIVO, aquí te contamos cómo ver Portugal vs. Croacia por Telemundo Deportes, las opciones para verlo por televisión abierta o Internet, si es posible acceder a la transmisión desde el extranjero y los horarios oficiales junto a los canales que emitirán el encuentro en distintos países.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO online por TV o Internet?

En Estados Unidos, la cobertura en español del Mundial 2026 está a cargo de Telemundo Deportes. Dependiendo de la programación oficial, el partido podrá seguirse mediante las siguientes opciones:

Telemundo , disponible gratis por televisión abierta en la mayoría de los mercados de Estados Unidos.

, disponible gratis por televisión abierta en la mayoría de los mercados de Estados Unidos. Universo , canal de televisión por cable que complementa la cobertura del Mundial.

, canal de televisión por cable que complementa la cobertura del Mundial. Peacock , plataforma de streaming que ofrece gran parte de los partidos del torneo en español.

, plataforma de streaming que ofrece gran parte de los partidos del torneo en español. Telemundo Deportes App , disponible para clientes de operadores de TV participantes.

, disponible para clientes de operadores de TV participantes. Sitio web de Telemundo Deportes , con acceso mediante un proveedor de televisión autorizado.

, con acceso mediante un proveedor de televisión autorizado. Smart TV, celulares, tablets y computadoras, utilizando las aplicaciones oficiales compatibles.

¿Se puede ver Telemundo Deportes desde el extranjero?

Sí, aunque la disponibilidad depende del país donde te encuentres.

La transmisión de Telemundo Deportes está autorizada únicamente para Estados Unidos, por lo que el acceso al partido puede estar restringido si te conectas desde otro territorio.

Si estás fuera de EE. UU., deberás recurrir al canal con derechos oficiales de transmisión en tu país. Por ejemplo:

En gran parte de Latinoamérica , el partido se podrá seguir por DSports y DGO.

, el partido se podrá seguir por En Argentina y Uruguay, la transmisión también estará disponible mediante DSports y DGO.

Horarios de Portugal vs. Croacia por país y canales que transmiten

Portugal y Croacia juegan este jueves 2 de julio en Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.