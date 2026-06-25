ESPN pasará el choque entre Ecuador vs. Alemania EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este jueves 25 de junio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, a partir de las 3:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de Teleamazonas (Canal 5), América TV, América tvGO, GOL Caracol TV, TV Azteca 7 y TyC Sports. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Para ver los partidos de Ecuador en el Mundial 2026, deberás conectarte a Teleamazonas (Canal 5), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: dfb_team)

¿Cómo ver Ecuador vs. Alemania por ESPN en Disney+ Premium?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Ecuador y Alemania a través de ESPN en Disney+ Premium, una de las plataformas oficiales que transmite el Mundial 2026 en Sudamérica. Además del encuentro en vivo, los suscriptores tendrán acceso a la previa, el análisis de los especialistas, entrevistas y la cobertura completa del torneo.

¿Cómo contratar Disney+ Premium para ver el partido?

Para acceder a la transmisión, es necesario contar con una suscripción activa al Plan Premium de Disney+. Una vez contratado el servicio, solo debes iniciar sesión con tu cuenta para disfrutar de los partidos disponibles del Mundial 2026, incluido el Ecuador vs. Alemania.

¿Cómo ver ESPN en Disney+ Premium desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone solo tienen que descargar la aplicación oficial de Disney+, iniciar sesión con su cuenta Premium y seleccionar la transmisión en vivo de ESPN cuando comience la cobertura del encuentro.

¿Cómo ver ESPN en Disney+ Premium desde una computadora?

También es posible seguir el partido desde una laptop o PC ingresando al sitio web oficial de Disney+ con un navegador. Desde allí se puede acceder a la señal de ESPN y disfrutar del encuentro en alta definición.

¿Cómo ver ESPN en Disney+ Premium en un Smart TV?

Los televisores inteligentes compatibles permiten instalar la aplicación de Disney+. Solo debes iniciar sesión con tu cuenta Premium y acceder a la sección de deportes para ver el Ecuador vs. Alemania en pantalla grande.

¿Cómo ver ESPN en Disney+ Premium desde una tablet?

Las tablets con sistema Android o iPadOS también son compatibles con la aplicación de Disney+. Una vez instalada, podrás seguir el partido en directo desde cualquier lugar con una conexión estable a internet.

¿Qué ofrece ESPN en Disney+ Premium durante el Mundial 2026?

Además de los partidos en vivo, Disney+ Premium brinda acceso a programas especiales de ESPN, análisis tácticos, entrevistas, resúmenes, estadísticas y contenido exclusivo sobre el Mundial 2026, ofreciendo una experiencia completa para los aficionados al fútbol.

¿Por qué ver Ecuador vs. Alemania por ESPN en Disney+ Premium?

Disney+ Premium permite disfrutar de la señal de ESPN desde múltiples dispositivos, con una transmisión oficial y acceso a la cobertura especial del Mundial 2026. Es una de las alternativas más completas para seguir el duelo entre Ecuador y Alemania desde cualquier lugar.