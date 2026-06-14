ESPN pasará el choque entre Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este domingo 14 de junio en el Estadio Filadelfia, a partir de las 6:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de Teleamazonas, América TV, América tvGO, GOL Caracol TV, TV Azteca 7 y TyC Sports. No recomendamos Fútbol Libre TV.

ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DSports, DIRECTV, DGO, TyC Sports, Telefe y TV Azteca 7 televisarán el Ecuador vs. Costa de Marfil. (Video: FEF)

¿Cómo ver ESPN por televisión por cable para el Ecuador vs. Costa de Marfil?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Ecuador vs. Costa de Marfil a través de ESPN mediante un operador de televisión por cable que incluya el canal dentro de su programación deportiva. Solo será necesario sintonizar la señal correspondiente en el horario del encuentro para disfrutar de la cobertura en vivo.

¿Cómo ver ESPN por Disney+ para el Ecuador vs. Costa de Marfil?

Otra alternativa es acceder a Disney+, plataforma que ofrece la señal de ESPN para sus suscriptores en varios países de Latinoamérica. Los usuarios podrán ingresar desde cualquier dispositivo compatible y seguir el encuentro en directo a través de la sección de deportes.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para el Ecuador vs. Costa de Marfil?

Los aficionados que deseen seguir el partido desde un teléfono móvil pueden hacerlo mediante la aplicación de Disney+, disponible para Android y iPhone. Tras iniciar sesión con una cuenta activa, tendrán acceso a la transmisión de ESPN desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para el Ecuador vs. Costa de Marfil?

Los usuarios de Smart TV pueden descargar la aplicación de Disney+, iniciar sesión y acceder a la señal de ESPN para disfrutar del encuentro entre Ecuador y Costa de Marfil en pantalla grande y con calidad HD.

¿Cómo ver ESPN desde una computadora o laptop?

También es posible seguir el partido ingresando a Disney+ desde un navegador web en una computadora o laptop. Una vez iniciada la sesión, los usuarios podrán acceder a la transmisión de ESPN y ver el compromiso en vivo.

¿Cómo ver ESPN en una tablet para seguir a Ecuador en el Mundial?

Las tablets compatibles con Disney+ permiten acceder a la señal de ESPN desde cualquier lugar. Solo es necesario descargar la aplicación, iniciar sesión y seleccionar la transmisión del partido para disfrutar del encuentro en tiempo real.

¿Se puede ver ESPN en varios dispositivos al mismo tiempo?

Dependiendo del plan contratado en Disney+, los usuarios pueden acceder a ESPN desde distintos dispositivos compatibles, lo que permite seguir el Ecuador vs. Costa de Marfil tanto en televisión como en celulares, computadoras o tablets.