ESPN transmitirá el choque entre España vs. Francia EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este viernes 3 de julio en el Estadio Dallas, a partir de las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), podrás seguir la televisación de TyC Sports, Mi Telefe y TV Pública para todo el pueblo argentino. No recomendamos Fútbol Libre TV.

España vs. Francia: previa del partido

España y Francia disputarán este martes 14 de julio una semifinal de alto voltaje en el Mundial 2026. El Estadio Dallas será el escenario de un enfrentamiento entre dos selecciones que llegan con argumentos suficientes para pelear por el título y que buscarán asegurar un lugar en la gran final del certamen más importante del fútbol.

La ‘Roja’ afronta este compromiso después de un crecimiento sostenido a lo largo del torneo. El equipo de Luis de la Fuente dejó atrás un inicio con algunas dudas para consolidar una identidad basada en la posesión del balón, la intensidad y el protagonismo ofensivo. Las victorias sobre Portugal y Bélgica reforzaron la confianza de un plantel que sueña con volver a una final mundialista.

Del otro lado estará una Francia que ha demostrado por qué sigue siendo una de las grandes potencias del fútbol internacional. El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega invicto a las semifinales y confía en la velocidad y el desequilibrio de Kylian Mbappé para romper el sólido funcionamiento defensivo que ha mostrado España durante la fase eliminatoria.

Más allá del talento individual, el partido promete un interesante choque de estilos. España intentará monopolizar la posesión y manejar el ritmo del encuentro, mientras que Francia buscará aprovechar cada transición ofensiva para hacer daño. Los entrenadores coinciden en que los pequeños detalles y la eficacia en las áreas serán determinantes para definir al primer finalista del Mundial 2026.

La expectativa es máxima en ambos países, donde la prensa considera este duelo como una final adelantada. Con dos selecciones acostumbradas a competir en las grandes citas y un boleto a la final en juego, todo está preparado para que Dallas albergue uno de los partidos más atractivos y trascendentales de la Copa del Mundo.

¿Cómo ver ESPN y Disney+ Premium para ver España vs. Francia por las semifinales del Mundial 2026?

La semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia podrá seguirse EN VIVO a través de ESPN y Disney+ Premium en gran parte de Sudamérica. El encuentro se disputará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas de Arlington, Texas, y forma parte de los partidos incluidos en la cobertura especial de ESPN para la Copa del Mundo 2026.

Los usuarios que cuenten con una suscripción activa a Disney+ Premium podrán ver la transmisión en vivo desde cualquier dispositivo compatible, como teléfonos móviles, tablets, computadoras, Smart TV y consolas de videojuegos. Basta con ingresar a la aplicación de Disney+, acceder con la cuenta correspondiente y seleccionar la señal de ESPN disponible minutos antes del inicio del encuentro.

Además de la transmisión del partido, ESPN ofrecerá una cobertura completa con la previa, análisis, comentarios en tiempo real y el resumen posterior al compromiso. Disney+ Premium también permitirá acceder a la programación especial del Mundial 2026, incluyendo contenidos exclusivos y otros encuentros del torneo disponibles dentro del plan.

¿Cómo ver España vs. Francia por ESPN y Disney+ Premium?

Para seguir el partido, solo debes contar con una suscripción al Plan Premium de Disney+, disponible en los países de Sudamérica donde ESPN posee los derechos de transmisión del Mundial 2026. Una vez iniciada la sesión, dirígete a la sección de deportes o al carrusel principal, donde aparecerá la transmisión EN VIVO de la semifinal entre España y Francia.

¿Qué ofrece Disney+ Premium durante el Mundial 2026?

Además de esta semifinal, Disney+ Premium incluye una selección de partidos del Mundial 2026, entre ellos encuentros de la fase de grupos, rondas eliminatorias, las semifinales y la gran final. La plataforma también ofrece programación de ESPN con análisis, entrevistas, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la Copa del Mundo.

¿En qué dispositivos puedo ver España vs. Francia por Disney+ Premium?

El partido podrá verse en Smart TV, celulares Android y iPhone, tablets, computadoras mediante navegador web y dispositivos de streaming compatibles con la aplicación de Disney+. Solo es necesario disponer de una conexión estable a internet y una suscripción activa al Plan Premium.

¿A qué hora juega España vs. Francia?

El encuentro entre España y Francia se jugará este martes 14 de julio a las 2:00 p.m. en Perú, 4:00 p.m. en Argentina, 1:00 p.m. en México, 4:00 p.m. (ET) en Estados Unidos y 9:00 p.m. en España, en busca de un lugar en la final del Mundial 2026.

La1 TVE, RTVE Play Mundial, ESPN, Disney Plus Premium, DIRECTV, DSports, DGO, TV Azteca 7, TyC Sports, América TV, América tvGO y GOL Caracol TV transmitirán el partido entre España vs. Francia. (Video: RFEF)